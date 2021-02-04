Чистая страна: эконаставники научат школьников беречь природу и воплощать в жизнь экологические проекты

Чистая страна начинается со школы. Чтобы завтра мы жили в зеленых и красивых городах и дышали свежим воздухом, учить детей заботиться о природе и жить экологично, нужно сейчас. Фото: Shutterstock

Чистая страна начинается со школы. Чтобы завтра мы жили в зеленых и красивых городах и дышали свежим воздухом, учить детей заботиться о природе и жить экологично, нужно сейчас. И тогда, например, через 10-15 лет раздельный сбор мусора станет чем-то обычным, естественным, собой разумеющимися, хорошей привычкой, которая прочно войдет в нашу жизнь. Главное – с головой увлечь детей в тему экологии. С помощью игр, исследований, интересных проектов и экспериментов. Этим и займутся эконаставники по всей стране.

Они пройдут специальное обучение в рамках конкурса «Эконаставник» и после этого будут продвигать экологическое образование в России. Будут помогать школьникам разрабатывать и воплощать в жизнь реальные экологические проекты, проводить исследования и таким образом осознавать всю важность качественной заботы о природе.

Конкурс «Эконаставник» - часть большого всероссийского научно-образовательного проекта «Экопатруль». Он призван привлечь молодежь к решению проблем в сфере экологии. Тема настолько важная и наболевшая, что к проекту подключились самые серьезные и крупные учреждения: Фонд содействия инновациям, Федеральный детский эколого-биологический центр при участии химфака и биофака МГУ, Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», Фонд технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий» и Экологический фонд имени Вернадского при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В рамках проекта «Экопатруль» школы получат современное оборудование. Это мобильные цифровые лаборатории, наборы для экологического мониторинга, метеостанции, с помощью которых можно будет следить за температурой, влажностью, давлением и даже выстроить собственную систему предсказания погоды. Ребята смогут проводить исследования и в кабинете, и в полях. Оборудование надежно и безопасно для детей. При правильном использовании прослужит долгое время, обучая старшие и средние классы.

Наставники смогут работать с ребятами и очно, и дистанционно. При этом они сами получат новый опыт как кураторы проектной деятельности и работы в сфере школьного образования. Также у них будет возможность , а также сертификат эконаставника и, в качестве бонуса, – возможность проходитьпройти стажировку в одной из крупных организаций, работающих в сфере экологии в России.

— Мы хотим поддержать наиболее активных ребят, которые интересуются исследованием природы и охраной окружающей среды, а также сформировать актив из молодых специалистов, готовых работать с школьниками, — объясняют авторы проекта.

Организаторы конкурса уверены, что он будет интересен молодым специалистам, студентам профильных вузов, а также всем остальным, кому не безразлична экология и кто готов воплощать в жизнь самые смелые экологические идеи.

Заявки на конкурс «Эконаставник» принимаются до 7 февраля 2021 года. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке. Участниками конкурса могут стать люди в возрасте от 18 лет, хорошо владеющие русским языком, с навыками ведения проектной и (или) научно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности, публичных выступлений, креативным мышлением и желанием привнести свой вклад в развитие проекта «Экопатруль».

А уже с 8 февраля начнутся образовательные сессии. Эксперты расскажут будущим эконаставникам о том, как, устроено сопровождение экологических исследований и проектов на международных школах и мероприятиях, как организовать выбор темы школьного проекта, где его можно представить на международных выставках и конференциях и как это сделать во время пандемии. Участники проекта узнают о методологии исследования и проектирования в школьном экообразовании, о принципиальное отличие наставничества и тьюторства от руководства и учительства и многом другом.

Подробнее с программой образовательных сессий можно ознакомиться здесь.