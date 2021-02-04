Сахар подешевел. А хлеб - не слушается: Путину рассказали о результатах принятых мер по сдерживанию цен на продукты в России

Министр экономики Максим Решетников доложил президенту о ситуации на продовольственном рынке страны. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Еще в прошлом году Владимир Путин обрушился на министров за рост цен на продукты. «Пандемией это не объяснишь! - жестко говорил он. И перечислял: - Сахар вырос в цене на 73%, подсолнечное масло на 26%, макароны, мука на 16%...»

У министров, конечно, подгорело. И правительство бросилось, как говорится на чиновничьем языке, «принимать меры».

Прошло 2 месяца. И Путин решил проверить — что сделано. Поэтому за столом напротив у него на этот раз сидел министр экономики Максим Решетников.

- После вашего поручения мы незамедлительно приняли меры, - подтвердил он. - Это и соглашения с торговыми сетями...

- … И поддержка производителей, да? - с надеждой спросил президент.

- Да, разумеется, - заверил министр. - У нас цены на сахар снизились, а на масло стабилизировались.

Однако, расслабляться оказалось рано.

- Что показало начало года? Показало, что этих мер недостаточно! - признал Решетников.

А всему виной, по его мнению, мировые рынки. И ... отечественные спекулянты, которые придерживают товар в надежде продать продукты выгоднее для себя. Прежде всего — зерно.

- Рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь — плюс 20%. А в январе — еще плюс 12%...

- Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется, - признал Путин.

- Да, - охотно подхватил министр. - И, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортёров пшеницы...

- … Крупнейшие, наверное, - заметил президент.

- Крупнейшие, да, - еще охотнее согласился министр. - То мы приняли решение с 1 марта вдвое увеличить экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу.

А дальше Решетников рассказал об идее ввести новый «демпферный» метод борьбы с влиянием мировых цен на внутрироссийские. Это с одной стороны автоматическое повышение пошлин при росте мировых цен. А с другой — поддержка аграриев, если цены снижаются. При этом деньги в любом случае остаются внутри страны.

Кроме того, правительство собирается запустить биржевую торговлю зерном, чтобы понимать реальные цены на него.

- Иначе наше место на мировых рынках кто-то займёт, тяжело будет возвращаться, - вздохнул министр экономики.

- Прекрасно понимаю. Хорошо, - отреагировал Путин. Но тут же напомнил Решетникову, что за мировыми рынками и биржами не надо забывать о главном. - В конечном итоге потребитель внутри страны должен чувствовать, что усилия правительства дают результат. Для наших граждан. И не затягивайте.