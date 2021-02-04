Почему после приговора Навальному в Москву приехал глава дипломатии Евросоюза

Bерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

4 февраля в Москву прибывает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности испанец Жозеп Боррель. Глава внешнеполитического ведомства ЕС проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Наши отношения с Евросоюзом скатились сейчас, пожалуй, до низшей точки за последние четверть века. Владимир Путин недавно заявил, что «они, по сути, находятся в замороженном состоянии», подчеркнув, что не Россия была инициатором этой заморозки. И, действительно, Брюссель каждые полгода исправно продлевает против РФ санкции, введенные после воссоединения с Крымом, придумывает дополнительные ограничения (как правило, по сигналу из США), давным-давно не проводит с Москвой двусторонние саммиты, на которых в былые времена обсуждались серьезные вопросы по всему спектру наших отношений.

В «Комсомолку» периодически поступают официальные заявления ЕС для прессы, касающиеся России. Так вот, практически все они содержат обвинения нашей страны в тех или иных «прегрешениях», усмотренных европейцами. Последнее такое пришло вчера, как раз от имени Жозепа Борреля, - с осуждением приговора, вынесенного накануне судом в отношении Алексея Навального, и требованием «немедленного и безусловного освобождения» осужденного. Причем вопреки давно оглашенным материалам дела в заявлении содержится откровенная ложь о том, будто российские власти вели уголовное преследование Навального, когда тот лежал в больнице в Германии, «не имея возможности выполнять правила отбытия условного наказания».

Кстати, во время своего визита в Москву, европейский гость планирует встретиться с Навальным. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удовлетворено это желание Борреля, сказал, что «Кремль не дает такие разрешения, нужно обращаться во ФСИН по поводу контактов с осужденным». Зато уже точно известно, что в рабочем графике Владимира Путина встреча с Боррелем не предусмотрена.

- Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры, - сказал Песков.

Безусловно, глава дипломатии ЕС едет к нам не для свидания с «берлинским пациентом». Визит верховного представителя готовился заранее, и так совпало, что он пройдет сразу после решения Симоновского суда. Вот господин Боррель и вынужден «держать лицо» перед общественным мнением на Западе. В действительности его миссия куда сложнее. Ее задачи он сам изложил, выступая перед отлетом в Москву в фонде Роберта Шумана.

- Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита, - сказал дипломат.

Что ж, посмотрим, удастся ли выйти на конструктив в ходе этой поездки. По крайней мере, в Москве этого ждут. Как заявил Дмитрий Песков, «конечно, мы желали бы разблокирования нашего диалога, в том числе и для того, чтобы открыто обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало».

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