В 1969 году девочка написала, каким будет 21 век: ее предсказания сбываются с пугающей точностью

Автора пророческого сочинения ищут по всей Англии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За долгие годы работы драпировщиком 67-летний Питер Бекертон из английского города Питерборо успел повидать многое. Но листок бумаги, который он нашел в старом диване, мужчина считает своей главной находкой.

Дело в том, что написано на бумаге. 11-летняя девочка в качестве домашней работы рассуждала, как будет выглядеть мир в будущем. Тетрадная страничка с пометками от учителя датирована 23 февраля 1969 года. Но если прочитать текст, сложится полное ощущение, что автор этого предсказания (или провидения) заглянула в 2021-й и просто описала увиденное.

Школьница уверяла своего педагога, что когда-нибудь на телефонах появятся экраны, так что люди смогут не только слышать, но и видеть своих собеседников. Изменятся и телевизоры: из небольших коробок они превратятся в огромные экраны, хоть на всю стену вешай. Подскакивать, чтобы переключить канал, не придется, кнопки будут прямо в подлокотнике кресла.

Тут, конечно, получилось, как мы знаем, не совсем так. Да есть в этом тексте и несбывшиеся предсказания. Школьница мечтала, что вместо обычной еды у людей будущего будет специальная жвачка. Главное, мыть посуду после обеда не надо будет!

Сейчас по всей Англии ищут автора этого пророческого сочинения. Супруга Бекертона выложила фото послания в интернет, в надежде, что написавшая его откликнется.

Разумеется, это не первый случай такого успешного предсказания. Бывали и поточнее. Больше того, одно из таких сбывшихся пророчеств принадлежит… нашим коллегам. В 1960-м году журналисты «Комсомолки» подготовили шутливый спецвыпуск, в котором, в частности, фантазировали, какой будет жизнь в XXI веке. Угадали очень многое: от видеосвязи и пересадки органов до очереди на вершину Эвереста. А может, не угадали, а что-то знали?..

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