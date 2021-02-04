"Жить будет": как президенты РФС и РПЛ обанкротившийся "Тамбов" откачивали

Клубы РПЛ решили поддержать "Тамбов", который собирался было отказаться от участия в новом сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После выборов президента РФС Александр Дюков и глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин надолго задержались в одном из залов отеля "Лотте Плаза". Там они решали судьбу ФК "Тамбов" - клуба РПЛ, у которого не осталось ничего, кроме долгов в 540 млн рублей.

История "Тамбова" удивительна. В 2019 году назад скромная команда прорвалась в Премьер-лигу, и пропала для своих болельщиков - за последние полтора года ни разу не сыграла дома. При этом "Тамбов" всех убеждал, что он - солидный клуб, рассказывал о начале реконструкции своего стадиона и поддержке региона, а сам считался по другим адресам.

Зимой 2021-го команда превратилась в тыкву. Выяснилось, что у нее долгов 540 млн рублей, все футболисты разбежались, состав набирается только из детей, а на стадионе в родном городе никто ничего не собирался делать - там просто залили каток для всех желающих.

"Тамбов" собрался помирать, и тут все зашевелились: скандал - ни разу еше в истории команда РПЛ не снималась с чемпионата. Обнищавшие "Анжи" и "Тосно" " терпели, но мучились до конца сезона. То же самое предстоит и "Тамбову". Дюков и Прядкин договорились, что команду не "пристрелят" из жалости, а будут поддерживать в ней видимость жизни до конца мая.

Во время игры "Локомотив" - "Тамбов" сезона 19/20 в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Клубы РПЛ решили поддержать "Тамбов", - сообщил Дюков, выйдя за двери, где решалась судьба безнадежно больного.

- Как? Дадут игроков в аренду? - спрашивали журналисты, похожие на толпу обеспокоенных родственников.

- Ну можно помогать не только игроками, - отбивался Дюков. И наотрез отказывался рассказывать подробности реанимации.

А там, за массивными дверями отеля "Лотте Плаза" Прядкин еще долго продолжал о чем-то договаривался с руководством "Тамбова" - к нему только успевали вносить чашки с кофе. И когда Сергей Геннадиевич вышел, он был похож на хирурга после операции - только маска была не белая, а черная.

- Жить будет, - сообщил Прядкин.

- На какие деньги? - тут же спросили его.

- Правильный вопрос. 51 млн рублей "Тамбов" получит от РПЛ, в счет тех денег, которые должны быть перечислены в конце сезона. Можно рассчитывать на выплаты за подготовку молодых игроков от РФС. Поступления от их спонсоров. Так мы можем собрать порядка 120 млн. Маловато, поэтому будем изыскивать дополнительные средства. А долго так совещались, потому что ждали разговора с губернатором.

- И что он сказал?

- Губернатор извинялся передо мной и перед Александром Дюковым, что не выполнил обещания построить стадион.

- А правда, что звучали предложения от клубов отдать в аренду игроков "Тамбову" и самим платить им зарплату?

- Да, такие предложения были. Мы обсудим их завтра с клубами во время онлайн-совещания.

Кажется, на этот раз "Тамбов" откачали.