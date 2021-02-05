Как к мошенникам, предлагающим оспорить штрафы за парковку, попадают номера наших мобильных

Работа комплекса фотовидеофиксации, установленного в автомобиле центра организации дорожного движения (ЦОДД). Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Не виновен! - едва распечатав конверт с "письмом счастья", вдруг решил 73-летний москвич Николай Савельев.

Протокол с постановлением о штрафе на 5000 рублей за парковку в неположенном месте мужчина тут же решил обжаловать. Но как это сделать, он не знал. Пенсионер решил, что Интернет поможет, и ввел в поисковой строке запрос: "обжаловать штраф за парковку". Щелкнул мышкой на первый попавшиеся сайт и, уверенный, что подает официальное обращение в Московский паркинг, ввел свои данные: мобильный телефон и адрес прописки.

Далее мы опишем реальную мошенническую схему, которою сейчас в столице используют сотни юридических компаний. Названия ООО, которые обвели пенсионера вокруг пальца, указывать не будем в интересах следствия. Процесс установления всех участников аферы сейчас в самом разгаре.

Через день звонок! Доброжелательный женский голос сообщил: штраф действительно незаконный и обжаловать его можно и нужно.

- Милая девушка пригласили меня в офис, попросила с собой взять документы. Обещала чаем напоить и решить проблему мою максимально быстро, - рассказал Николай Михайлович.

Протокол с постановлением о штрафе на 5000 рублей за парковку в неположенном месте Николай решил обжаловать.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ!

На следующий день автомобилист сидел в кабинете юристов, прихлебывая обещанный чай с печенюшками.

- Они посмотрели мой штраф и сказали, что дело плевое. Обещали, что в суде не только отменят это постановление, но и выбьют мне компенсацию. Ну я и обрадовался, - вспоминает мужчина.

Не бесплатно, конечно. За услуги попросили 25 тысяч рублей. А пока клиент сомневался, успокоили: эти деньги ему компенсируют сразу после суда. Тут Николай Михайлович отбросил все сомнения и пошел в кассу. Лучше бы, конечно, штраф заплатил, по крайней мере в пять раз дешевле, но тогда ему это и в голову не приходило....

Через день снова звонок. На этот раз от другой юридической фирмы.

- Я только успел им сказать, что уже нашел юриста, как они стали эту фирму грязью поливать. Они и название откуда-то знали. Сказали, что это жулики, что штраф мой они не будут обжаловать и пообещали мне помочь. Пригласили в офис свой. Я поверил и приехал, - рассказал автомобилист.

В конторе мужчине продолжили петь ту же песню.

- Они пообещали засудить ту фирму, вернуть мои 25 тысяч и сам штраф за парковку обжаловать. Говорили они долго, часа четыре точно. А потом принесли договор на юридические услуги. Я сомневался, но в итоге подписал и заплатил им 34 тысячи рублей.

Каждый день москвичу стали названивать юристы из второго офиса. Вешали лапшу про суды и прочее и через неделю снова потребовали явиться в контору.

ДЕНЬГИ ВАШИ - СТАЛИ НАШИ

- Они сказали, что у них новые обстоятельства, непросто будет первую юридическую фирму засудить и попросили еще денег - 96 тысяч рублей. Со мной была жена в тот день. Мы посоветовались и решили, что надо все-таки засудить мошенников и штраф обжаловать. Но таких денег у нас не было. Тогда жена вспомнила про банковский вклад, это мы на "черный" день собирали, сказала, что позже сможет снять деньги и занести. Но тут юристы взялись помогать, стали суетиться и сами с мобильного телефона жены перевели деньги на свой счет, - рассказал пенсионер.

В этот момент юристы-аферисты, видимо, и поняли, что клиенты-пенсионеры - те еще богатенькие Буратины. На сберегательном счету семейной пары было около миллиона рублей. Именно было!

Уже на следующий день их снова пригласили в офис и опять попросили доплатить: на этот раз аж 350 тысяч. И ровно столько же с пенсионеров взяли спустя еще один день. Итого за несчастный штраф в 5000 рублей они выложили почти миллион. Опомнились супруги спустя пару недель, когда юристы обеих фирм просто перестали отвечать на звонки.

ДЕСЯТКИ ОБМАНУТЫХ

- Я рассказал обо всех своих приключениях дочери. Она приехала, посмотрела сам штраф, эти договора с юристами и за голову схватилась. Мы вместе пошли в полицию и заявление написали. Я долго не мог поверить, что меня просто обманули. А потом какой-то лейтенант мне все по полочкам разложил. Оказывается, с самого начала обе юридические фирмы обещали обжаловать вполне законный штраф. Я сослепу и не понял, что нарушил, - развел руками пенсионер.

5000 рублей за нарушение мужчине впаяли вполне справедливо. В тот день он припарковал свою малолитражку в запрещенном месте, пусть и недалеко от парковки для инвалидов.

- Обе юридические компании взялись оказывать услуги, заведомо зная о невозможности обжалования штрафа. Ну и, конечно, юридические услуги не стоят таких денег. Суммы они взяли, простите, с потолка. Налицо состав преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Помимо заявления в органы, мы готовим гражданский судебный иск, - прокомментировал юрист, представляющий интересы пенсионера, Сергей Моторин.

И ведь Николай Михайлович такой не один. Оказалось, что обманутых по такой же схеме пенсионеров - десятки. Заявления пострадавших, скорее всего, объединят в одно дело.

Комментарий специалиста

Эксперт по кибер-безопасности Валентин Гришин:

- Один из способов сбора персональных данных связан с работой так называемых сайтов-перехватчиков. Зачатую они вводят людей в заблуждение и предлагают онлайн оспорить штраф, к примеру, за парковку. В процессе, ничего не подозревающие пользователи вводят свои телефоны, которые в дальнейшем становятся товаром. Мобильные номера покупают и перепродают.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Обжаловать штраф за парковку можно самостоятельно и совершенно бесплатно. Сделать это можно онлайн, по почте или лично. Главное - успеть уложиться в десятидневный срок с момента получения протокола.

Дистанционно:

- в разделе «Оставить обращение» на Едином транспортном портале transport.mos.ru

- на портале «Автокод» avtokod.mos.ru

По почте:

комплект документов необходимо направить по адресу: ул. Скаковая, д.19, г. Москва, 125040, Государственному казенному учреждению города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства».

Лично:

— улица Старая Басманная, 20, корпус 1

— улица 1905 года, 25

Приемные дни: ежедневно с 8.00 до 20.00.

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