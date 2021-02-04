«Ссадины, словно выжигали паяльником»: Катя Гордон встала на защиту избитой «Мобильной блондинки»

Катя Гордон встала на защиту Светланы Степанковской. Фото: Личный архив

Бывшая участница группы «Мобильные блондинки» Светлана Степанковская, которая уже несколько лет строит актерскую карьеру недавно стала героиней настоящего боевика.

Ночью в клубе Secret Rooms на звезду напала девушка участника группы Hamali&Navai. По словам Светланы, Наваи проявлял к ней излишний интерес и любезность, чем и спровоцировал сцену ревности. Руководство клуба никак не отреагировало на драку, выставив всех участников конфликта за дверь.

В результате нападения Степанковская получила сильные травмы и ушибы и была вынуждена вызвать скорую помощь. Так же Света обратилась в полицию, чтобы зафиксировать побои и написать на обидчицу заявление. Сейчас Светлана Степанковская находится дома в шоковом состоянии. Ближайшие кинопроекты для актрисы под вопросом, так как сниматься с синяками и кровоподтеками невозможно.

Следы побоев на лице Степанковской. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сейчас Светлана обратилась за юридической помощью к Кате Гордон. Катя была в шоке, увидев лицо Светы. Ссадины на лице, словно паяльником выжигали. Косметологи уже подсчитали, что Свете надо будет сделать процедуры на полмиллиона рублей, чтобы вернуть свой привычный внешний вид, - говорит kp.ru друг певицы телеведущий Егор Иващенко.

- Удивительно, что такие истории случаются в центре Москвы. Как так получилось, что охранники выкинули травмированную девушку на улицу? Почему охранники, применяя насилие, вытащили Свету, даже не узнав, нужна ли ей помощь. У нас вопросы не только к нападавшей, которая нанесла тяжкие травмы актрисе, изуродовав ее лицо, но и к заведению, которое так повело себя в этой ситуации, - объяснила kp.ru Екатерина Гордон.