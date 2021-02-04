Россия возглавила «крестовый поход» против коронавируса

Почему именно наша страна стала пионером в борьбе с пандемией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Круглый стол «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения» провел Экспертный институт социальных исследований. Как прошли стресс-тест, поставленный миру пандемией, ведущие страны мира и, прежде всего Россия? Почему Запад вынужден был признать, что российская вакцина не только появилась первой, но и одна из лучших на планете?

В дискуссии участвовали оренбургский губернатор Денис Паслер и администратор проекта Минцифры РФ по внедрению единой цифровой платформы обратной связи Анатолий Курманов, заместители директоров ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корр РАН Александр Горелов и центра им.Чумакова Константин Чернов, главы департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко и Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих и главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина

Вела круглый стол глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

ДАЕШЬ НОБЕЛЕВКУ!

О важности научно-системного подхода говорил Александр Горелов:

- Наша уникальная система оперативного реагирования позволила на первых этапах пандемии избежать бурного роста заболеваемости и отсрочить появление первых пациентов - на два месяца. В начале весны появилось около 400 различных методических документов — как вести себя на разных этапах пандемии. Очевидны диагностические успехи в масштабах страны. Еще год назад трудно было представить, чтобы все российские профильные лаборатории говорили на одном языке. Не менее важным аспектом стало внедрение ПЦР-систем и их доступность — делалось до 300 тысяч тестов в день. Серьезный эффект дала возможность следить за циркуляцией гриппа на наших территориях. Несмотря на то, что скептики «похоронили» нашу систему оказания медпомощи больным с инфекциями - она выжила. Оперативное переобучение персонала произошло вовремя.

Ни одна страна не может похвастаться таким разнообразием вакцин, как у нас. Две инновационные плюс классическая вакцины - нигде в мире такое не применялось, то есть у врача есть выбор. Если Нобелевский комитет сочтет возможным, то надо выдвигать на премию разработчиков российских вакцин. Есть все основания к этому!

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЫВОК

О развитии инфраструктуры производства и поставок вакцин и антиковидных средств говорил Виталий Хоценко:

- Для нас ковидный период начался в январе 2020-го. А наиболее острая фаза пришлась на февраль-июнь. В начале марта был создан Единый центр обеспечения средствами защиты от Ковида-19. Подключились и Минздрав и РАН и другие структуры. Был сложный период, когда масок не хватало. Начали оперативный мониторинг — надо было понять, сколько стране нужно масок, антисептиков, перчаток, спецкостюмов. Максимально задействовали мощности и федеральных, и региональных производителей. Прошла переориентация на поставки спецсырья для антиковидной продукции.

И легпром активно подключился, переформатировал мощности. Фонд развития промышленности вместо месячного рассмотрения заявок сузил их до трех дней. И в течении трех дней ФРП перечислял средства на счета предприятий, включившихся в работу по антиковидной продукции. Мы раньше выпускали 500-600 тысяч масок в сутки, а в пике до 15 млн. Сейчас мощности до 30 млн, но реальные потребности оцениваем до 10 млн. По спецзащитным средствам страна себя начала обеспечивать в апреле-мае. По аппаратам ИВЛ, концентраторам кислородным и иному оборудованию — по ним решали вопросы по оснащению конкретных регионов. Промышленность так оперативно переформатировалась, что мы концентраторы даже экспортировать начали! Прошел 200% рост мощностей по всем рекомендованным Минздравом препаратам для борьбы с коронавирусом.

СИБИРСКАЯ КОРОНА

Об одной из трех известных разработок поведала Татьяна Непомнящих:

- Мы разрабатывали пептидную вакцину ЭпиВакКорона. Она прошла все исследования необходимые, 13 октября была зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот. Чем отличается от остальных? В ней три синтетических пептида. На них формируется две защитные линии иммунитета. Вакцина вызывает формирование антител и легко переносится. Мы завершили и исследования на группе добровольцев старше 60 лет. К ним были упрощенные требования. Пожилыми людьми вакцина также легко переносилась, и не было сильных побочных явлений. Жаловались лишь иногда на небольшую болезненность в месте инъекции. Она применяется двукратно, вводится внутримышечно. Иммунитет от нее, как мы рассчитываем, будет сохраняться в течении года. Это не первая вакцина на пептидной технологии. Надо подчеркнуть, что около 100 ученых участвовали в разработке на тех или иных этапах, и мы продолжаем заниматься активным изучением циркулирующих штаммов вируса на территории России, чтобы оценивать, не происходят ли мутации в том фрагменте белка, где мутации блокируются нашей вакциной.

Пептидная вакцина ЭпиВакКорона

РАБОТА ПО КЛАССИКЕ

О вакцине от Центра им.Чумакова рассказал Константин Чернов:

- Да, нашу вакцину можно назвать классической — такие создаются с 50-х годов. Она по технологии похожа на вакцину против полиомиелита. Мы использовали существующие разработки. В отличие от синтетических и векторных вакцин — мы берем живые штаммы и инактивируем их химически. Мертвые вирусные частицы уже не в состоянии нанести вреда человеку, но в состоянии иммунитет создать. То есть имитация природного процесса идет. Синтетические защищают только входные ворота — они блокируют белок, после чего начинается уничтожение заблокированных вирусных частиц. Мы думаем, что некоторые механизмы действия вируса нам пока не известны. Там же свыше 50 различных белков. И механизмы взаимодействия — еще как минимум с тремя рецепторами в нашем организме. Потому в Китае начали с противоположного конца брать анализы на присутствие вируса в организме — из ануса, где много альтернативных рецепторов. Поскольку нам пока стопроцентно не ясны механизмы, потому и оправдано использование нашей вакцины. Ведь так мы знакомим иммунитет человека с дезактивированным вирусом.

Наши сотрудники очень хорошо сделали тяжелую, но рутинную работу — было собрано более 600 образцов в красных зонах с риском для себя. Да, эти люди совершили подвиг.

Я УКОЛА НЕ БОЮСЬ

Схему организации вакцинации в стране пояснила Оксана Драпкина:

- К старту вакцинации готовились и в плане регуляторах документов, и в организации механизма действия хранения вакцины. Разработаны стандартные операционные процедуры. Минздрав создал центр консультирования по вопросам вакцинирования. Он - в здании Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. Большое внимание уделили подготовки к каждому из этапов. Процесс вакцинации включает три этапа. На этапе подготовки создана специальная анкета. На ее основе можно с определенной уверенностью сказать, что пациент не болен коронавирусом. Потом осмотр врача, включающий стандартные процедуры. После осмотра врача, если нет противопоказаний, (они хорошо известны, в частности, возраст до 18 лет, потому что пока нет клинических данных по безопасности для младших возрастов, а также острые воспалительные и инфекционные заболевания ), если на осмотре температура нормальная и собран анамнез, гражданин проходит на саму вакцинацию.

Укол проводится в дельтовидную мышцу плеча. В течении получаса после этого человек находится под наблюдением. При отсутствии побочных эффектов — а таких в нашем Центре, например, не было — пациент отправляется домой или на работу. Ему выдается памятка о том, какие могут наблюдаться нежелательные явления. Да, может быть слабость иногда, кратковременное повышение температуры. Если она свыше 38 С или плохо переносится — рекомендуется принять парацетамол. Побочные явления кратковременные, разрешаются в течении первых двух, максимум трех суток. В дни после вакцинации надо ограничить занятия спортом, не ходить в сауну, не употреблять алкоголь. Соблюдение цепи важно. Подчеркну: пристальное внимание на период между первой и второй дозами - не давать организму нагрузок, минимализировать социальную активность. Это поможет выработать хороший иммунитет.

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