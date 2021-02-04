Нельзя выселять из квартиры в хибару без отопления: Верховный суд защитил права должников

Высшая судебная инстанция разъяснила - нормальные условия существования полагаются даже при миллионной недоимке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Клавдия С. из Воронежа задолжала микрофинансовой организации большую сумму. За что лишилась квартиры. Женщина пыталась оспорить постановление судебного пристава, мотивируя это тем, что это ее единственное жилье, пригодное для постоянного проживания. Но в собственности у нее еще значилось 3/20 доли в трехквартирном жилом доме. На что ей и указывали в судах разных инстанций.

Однако Верховный суд, до которого в конце концов дошла гражданка, решил по-другому.

В определении на кассационную жалобу Клавдии С. Судебная коллегия ВС отметила, что вопрос был решен слишком формально. Как следует из технического паспорта дома, одна из квартир там — холодная пристройка без кухни, санузла и системы отопления. А в доме прописано 11 человек. Судебные инстанции же никак не оценили этот факт, не провели обследования помещения, куда предлагалось выселить даму, и не убедились, что «3/20 доли (15 кв. м) в праве собственности будет достаточно для обеспечения ей нормальных условий существования и гарантий её социально-экономических прав».

Также в определении указано, что исполнительное производство должно основываться в том числе на принципах «уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи».

То есть, как следует из разъяснений высших судей, необходимо было удостовериться не только в том, что у должницы есть в собственности другое жилье. А и в том, что оно вообще пригодно для проживания и не будет ущемлено конституционное право на жилище. А этого сделано не было. Дело вернули на новое рассмотрение — с учетом высказанных Верховным судом замечаний.

Разборки, связанные с жильем должников, уже не первый раз доходят до Верховного суда. По общему правилу, единственное жилье неприкосновенно, его нельзя отбирать за долги. Исключение — если оно куплено по ипотеке и служит залогом. Однако постоянно возникают нюансы.

В свое время нашумело дело, когда единственным жильем и вообще имуществом должника оказался трехэтажный коттедж в престижном районе, а за его «скромным» владельцем, якобы временно не работающим, висел немалый долг по алиментам. Тогда ВС встал на защиту экс-супруги должника.

Возможна и обратная ситуация, как у Клавдии С. В России не редкость, когда людям, часто по наследству, достаются мелкие доли в недвижимости или жилье, которое на деле уже разваливается. По документам получается, что у человека много разнообразной собственности. А на деле…

Законодательно эти вопросы так и не урегулированы. Поэтому в большинстве случаев суды ориентируются на то, как трактует те или иные ситуации Верховный суд.