Тест на риск рака молочной железы: проверь свое здоровье

Благотворительный фонд «Дальше» открыл возможность пройти тест на определение индивидуального риска рака молочной железы. Фото: Shutterstock

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака Благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ» открыл страницу с онлайн-тестом на определение индивидуального риска развития рака молочной железы. Тест рассчитан на женщин старше 35 лет, а вот получить бесплатное пособие «Просто о важном: как сохранить здоровье груди» могут женщины любого возраста. В нем рассказывается о заболевании, почему важно регулярно проходить обследования, даются полезные советы по профилактике и образу жизни.

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин*, и при этом одно из наиболее управляемых при обнаружении на ранней стадии. Только ранняя диагностика поможет взять ситуацию под контроль и «поймать» его в самом начале. Знание уровня собственного риска поможет женщинам построить индивидуальный алгоритм профилактики и проходить необходимые обследования вовремя.

Руководитель фонда «ДАЛЬШЕ» Оксана Молдованова считает, что каждой женщине обязательно нужно заботиться о здоровье своей груди, знать уровень риска и проходить ежегодные обследования:

- Быть женщиной – уже означает находиться в группе риска рака молочной железы. Однако, вопреки существующему мнению, возраст не всегда играет решающую роль. Для женщин одной возрастной группы уровень риска может сильно различаться, и меры профилактики, соответственно, будут различными. Сегодня ученые все чаще склоняются к тому, что будущее за персонифицированным скринингом, - подчеркивает Оксана.

Тест покажет не только индивидуальный уровень риска возникновения заболевания, но и предоставит данные для женщин того же возраста, чтобы можно было сравнить и понять, какой личный риск относительно общей ситуации.

- Калькулятор на основе модели Гейла позволяет самостоятельно вычислить свой индивидуальный уровень риска, и узнать, какой алгоритм диагностики подходит именно вам. Online-тест не отменяет скрининг, соответствующий возрасту, но позволяет сделать его более точным и прицельным для тех, кто находится в группе высокого риска. Для фонда «ДАЛЬШЕ» запуск данного проекта -– еще один шаг, чтобы напомнить женщинам о важности ранней диагностики, - говорит Оксана Молдованова.

Женщинам с низким уровнем риска достаточно проходить стандартные ежегодные обследования, а вот тем, чей риск окажется высоким, необходимо обратиться к врачу и разработать вместе с ним индивидуальный график наблюдения.

Тест разработан Национальным институтом рака (США) на основе статистической модели Гейла, позволяющей математически просчитать индивидуальный риск развития инвазивного рака молочной железы в ближайшие пять лет и на протяжении жизни для женщин старше 35 лет. Его используют многие известные онкологические центры по всему миру, в том числе и в России. Благодаря работе фонда тест впервые доступен на русском языке и открыт для широкой аудитории.

Пройти тест можно тут

*В 2020 году в мире было выявлено 2 261 419 новых случаев рака молочной железы. В России за год было выявлено 75 052 новых случая рака молочной железы.