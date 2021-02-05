Анекдоты: Народная примета. Если вы проснулись раньше будильника, значит, сегодня выходной

- Дорогая, у меня опять в носке дырка!
- Я знаю. Это не дырка, это противоугонка.
* * *
А вам не кажется, что борьба с засильем иностранных слов в русском языке означает замену заимствованных из чужих языков слов на другие иностранные, но заимствованные раньше?
* * *
В Одессе:
Хаймович, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет:
- Ой, кажется, в машине таки кошелек выронил… Шо делать? Пятьсот баксов все-таки...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед такси, ехидно говорит:
- А Рабинович не врет, это правда работает…
* * *
Мужики! Самозатачивающихся ножей в природе не существует, их придумали жены, чтобы не объяснять мужьям, кто им точит ножи.
* * *
Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке: сразу стали искать ей нормального парня.