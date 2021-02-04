"Похоже на облаву": Неаполитанская мафия запрещает скорым пользоваться сиренами

Сирены неаполитанской скорой помощи очень похожи на полицейские и сбивают с толку бандитов.

С неожиданной агрессией столкнулась бригада скорой помощи в Неаполе, решившая срезать путь через переулки района Монтесанто. Два мотоциклистка догнали машину медиков, начали колотить по корпусу автомобиля и в итоге вынудили водителя остановиться. На возмущение врачей и просьбу разблокировать проезд, один из нападавших обещал пристрелить их, если они не выключат сирены.

- Вы, что реально не понимаете, что здесь их нельзя использовать, - искренне удивился второй.

Испуганный водитель предпочел не спорить с агрессивными молодчиками и вызвал полицию. До прибытия стражей правопорядка каморристы держали экипаж скорой в заложниках, разъезжая вокруг на мотоциклах. Однако, заслышав вой настоящей полицейской сирены, показав медикам жест, означающий «ходи, оборачивайся», удалились.

Это уже не первый случай подобных ультиматумов со стороны мафиози — десятки аналогичных случаев зафиксированы в районах Санита, Рионе Трайано и Куартьери Спаньоли.

По видимому, сирены скорой помощи, звуки которых в отличие от пожарных, очень похожи на полицейские, сбивают с толку стоящих «на шухере» бандитов. Причем поставленная им задача наблюдать за кварталом и оповещать других членов группировки что «все в поряде» (тутт' а посто) может быть не связана с совершением преступления, а является своеобразной повинностью самых низовых членов неаполитанской мафии «Каморры». А вот за ложный «стрем» они могут быть наказаны.

Перечисленные районы практически полностью застроены социальным жильем и местами напоминают настоящее гетто. Власть мафии в подобных местах, как правило, безгранична. Они же являются основным источником новых боевиков и наркодиллеров для преступных кланов.

Некоторые из них, например «Vele di Scampia» в Неаполе когда-то были вполне респектабельными местами для среднего класса, но потом, из-за отсутствия объектов инфраструктуры и рабочих мест, а также плохой транспортной доступности и перенаселенности превращались в рассадники криминала.

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