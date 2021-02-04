Роман Вильфанд рассказал, что напевает в лютый мороз

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Влияют ли музыкальные пристрастия на то, как вы способны противостоять и вирусам, и плохому настроению? Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд полагает, что влияют - и весьма серьезно:

- Что слушаете в минуту невзгод и в минуту радости?

- Я тот человек, который смолоду, в студенческие времена, рос на бардовской песне. Потому с огромным удовольствием слушаю Галича, Окуджаву. «Домбайский вальс» Визбора - "Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой". Или Высоцкого «Мы говорим не штОрмы, а штормА, слова звучат увесисто и смачно, ветрА, не вЕтры сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая маты». Даже когда слышу по радио что-то из этих авторов — останавливаюсь, чтобы дослушать до конца. За смысл всегда ценил песни прежних лет. В них суть была. Они смысловые были.

- А классика советской песенной эстрады меньше греет душу?

- Почему же? С удовольствием слушаю Клавдию Шульженко, Марка Бернеса, Леонида Утесова. При том, что, конечно, они были современниками не моего, а более старшего поколения. Если Лещенко —то Льва, хотя песни Петра Лещенко, конечно, я тоже слышал.

- Так для вас, шестидесятников, слова были важнее мелодии, или они равнозначны должны быть, равновесны?

- Ну ведь как мелодии Дунаевского греют душу, а? Это - настоящее. Ретро — это мое удовольствие.

- С друзьями-сверстниками в прошлом пандемийном году вы не смогли собраться на несколько громких дат, юбилеев. Что споете за праздничным столом в этом году?

- Есть песни, которые мало известны широкой публике, старые бардовские. Когда мы, географы, собираемся, то поем как раз их, вспоминая молодость. Я рад, что дочь моя их любит и знает.

- Наверняка, вспоминаете вашего почти что коллегу Городницкого — его «Атлантов»?

- На самом деле, у него много хороших песен. Да, эта - замечательная, но она, может быть, его самая известная. А мы поем его «У геркулесовых столбов»: «У Геркулесовых столбов лежит моя дорога, у Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня оплакать не спеши, Ты подожди немного…" Не уверен, что она так уж известна широкой публике. И я слова то знаю многих, а вот авторов не всегда и упомнишь. Те люди, которые много бывали в экспедициях — они это знают, помнят, любят.

- А вы поете хорошо?

- Хотя я почти все слова знаю, но слуха у меня нет, и голос дурной — потому тихонько про себя что-то напеваю.

Вопрос дня: А вам какие песни поднимают настроение? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вам какие песни поднимают настроение?

Англичане выяснили, что пережить пандемию им помогает песня Queen «Don't Stop Me Now» («Не останавливай меня»).

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук «Школы современной пьесы»:

- В голове звучит Высоцкий - «Идет охота на волков», а также Галич - «Облака плывут в Колыму». И еще Окуджава - «Вот так и ведется на каждом веку - на каждый прилив по отливу».

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Это британская рок-классика. «Brothers in Arms» от Dire Straits, Pink Floyd во всех изводах - что-то из «Стены», что-то из «Обратной стороны Луны». Ну и, конечно, The Animals. Вообще в любой кризис хорошо ложится то, что тебе нравилось в юности.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, юморист, пародист:

- Розенбаум во всех его проявлениях. Под лирическое настроение - «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры. А надо поднять боевой тонус - что-то выскакивает из Владимира Семеновича, например «Песня о детстве». Иногда слушаю молодежную музыку, но дело в том, что, воспринимая на слух все это - Оксимирон, Гнойный, Монеточка, - понимаю, что настоящее значение этих слов узнал до рождения кумиров юных.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ им. Ломоносова:

- Люблю настоящий французский шансон - песни Шарля Азнавура, Далиды, Эдит Пиаф, Мирей Матье. Разумеется, «Les Champs-Elysees» Джо Дассена.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я вырос на бардовской песне: Визбор, Галич, Окуджава. «Мы говорим не «штормы», а «шторма» Высоцкого. «Атланты держат небо на каменных руках» Городницкого. Когда слышу их по радио, останавливаюсь, чтобы дослушать до конца. Слуха у меня нет, а голос дурной, потому тихонько про себя что-то напеваю.

Александр ПАШУТИН, народный артист России:

- Второй концерт Рахманинова. В машине на флешке записан и он, и Второй концерт Чайковского.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- «Мумий Тролль» «Владивосток 2000», да вообще многие композиции Ильи Лагутенко - вот это музыка, а не этот треш сегодняшний.