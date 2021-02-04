Cуд над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана 5 февраля 2021 года: в чем обвиняют блогера и что ему грозит

Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье "клевета" в июне 2020 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 5 февраля, судебные приставы доставят осужденного за мошенничество Алексея Навального на выездное заседание мирового суда, которое пройдет в Бабушкинском районном суде г.Москвы. Там будет слушаться новое дело о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом "Комсомолке" сообщила пресс-секретарь столичного Бабушкинского суда Александра Савельева. Напомним, 15 июня Следственный комитет России возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело по статье "клевета" в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

- На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию России. 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц, - заявила тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - такую оценку в своем видео дал Навальный людям, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству.

Отметим, что участниками этих патриотических роликов был также известный хирург Лео Бокерия и народный артист СССР Василий Лановой, который ушел из жизни 28 января.

- Навальный оклеветал меня, назвав меня холуем. Я не хочу с этим мириться, хочу, чтобы меня защитили и наказали. Когда я узнал, что он меня оклеветал, это вызвало у меня приступ стенокардии, - заявил следствию потерпевший Игнат Артеменко.

Ветерана поддержали близкие и родственники, которые собирались встретить 28 июня день его рождение. Но праздничный день пожилой человек провел принимая лекарства.

Отметим, что выходку Навального граждане приняли с негодованием. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло призвал СК России привлечь блогера к уголовной ответственности, а телеведущий Владимир Соловьем дал Навальному довольно точное определение: "Власовец, негодяй и мерзавец, сторонники которого размещают портреты нацистских преступников".

Напомним, что к 9 мая 2020 года ряд подобных Навальному блогеров разместили фотографии нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка". Это там, где граждане публиковали снимки своих близких, которые в годы войны уничтожали фашистов и власовцев.

Пойманных за размещение фотографий нацистов блогеров пытался защитить от полиции все тот же руководитель сети штабов Навального Леонид Волков, которому 29 января было заочно предъявлено обвинение за призывы к несовершеннолетним.

Проведя расследование, следователи СК России передали дело о клевете в суд. В августе минувшего года судья решил приостановить процесс в связи с неявкой подсудимого и отложили его до 5 февраля 2021 года. После "выздоровления" и возвращения Навального судебный процесс возобновили.

Отметим, что уголовная статья "клевета" предусматривает 2 года лишения свободы. Их могут добавить к 2 годам и 8 месяцам, которыми 2 февраля 2021 г. Симоновский суд столицы заменил блогеру условный срок за мошенничество по делу "Ив Роше".

Но на этом все не закончится. Срок Навальному может вырасти еще на 6 лет по делу о "мошенничестве в особо крупном размере". Оно было возбуждено в СК России 29 декабря 2020 года и расследуется опытными следователями.

Суть его в том, что сторонники Навального заподозрили его в "крысятничестве". Так на зоне называют тех, кто таскает у своих же.

"Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов. По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что по делу идут следственные действия, "направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению". Выходит, что будет третий суд, который и определит Навальному его полный срок.

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