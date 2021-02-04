Санкции США против России из-за Навального: какими они могут быть и кого затронут

В четверг стало известно, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о санкциях против РФ по делу Алексея Навального. Фото: REUTERS

Неожиданно смелое возвращение из Германии главного разоблачителя коррупционеров в России, похоже, было совсем не случайным. Если раньше еще можно было гадать, почему именно сейчас, - до выборов в Госдуму еще далеко, а до президентских и подавно, то теперь становится ясно, что подарок, видимо, был приурочен к приходу в США к власти новой администрации Джо Байдена.

Хороша ложка к обеду — в четверг стало известно, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о санкциях против РФ по делу «марьинского расследователя», до кучи помянув в нем, помимо Навального, других «отравленных», химоружием, а еще и Немцова. Законодатели предлагают ввести персональные санкции против российских чиновников, если окажется, что они «нарушили международное законодательство».

И, хотя перспективы принятия этого нового билля неясны, сомневаться не приходится — это «пробный шар». Пригрозить из-за океана пальчиком и прощупать реакцию Москвы и европейских столиц.

Еще бы, ведь Байдену, решившему замириться с Китаем, как воздух нужны новые-старые враги. Иран, конечно, оплот зла, но бряцать оружием потребуется не один год, а тут такой «казус белли» против России.

Не должен смущать и тот факт, что в Вашингтоне вроде как отказались от противодействия «Северному потоку» - чего ради бороться с почти реализованным проектом, да и реверанс в сторону крупнейшей экономики Евросоюза (труба-то ведет в Германию) не помешает. У США остается мощный инструментарий потенциального давления как на российскую элиту, так и на всю нашу страну.

1. Помимо совместного с Германией, есть и другие международные энергопроекты. К примеру, «Турецкий поток» - еще один газопровод, по которому российское голубое топливо планируется поставлять на юг Европы. Здесь США могут, традиционно апеллируя к «защите» энергитической независимости ЕС, попытаться помешать реализации проекта.

2. «Классические» экономические секторальные санкции. Вашингтон может усилить давление на страны ЕС с целью расширения уже введенных рестрикций в отношении российского энергетического, финансового и военного секторов.

3. Что более наиболее вероятно в привязке к Навальному - запреты на поездки и замораживание активов «виновных» российских чиновников и олигархов.

4. США могут применить «цифровую глушилку». Как показал опыт борьбы новой администрации с Трампом, блокировка аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах может серьезно осложнить жизнь в современном мире. И дело не только в публичности — наши ведомства и чиновники активно используют продукцию американских интернет-корпораций. Начиная от переброски заданий водителям министерств, ведением отчетности Минздрава и дистанционного обучения до банальных видеоотчетов московских работников ЖКХ.

5. Ограничение возможностей иностранных инвесторов проводить операции с суверенным долгом РФ и отключения России от глобальной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Но введение этих мер видится маловероятным, поскольку затронет интересы слишком многих игроков на международной арене.

Любая из этих мер негативно отразится на жизни россиян. Не построит «Газпром» новый газопровод — казна заработает меньше денег. Отключат SWIFT — будут огромные проблемы с электронными платежами. Да и вообще даже разговор о каких-то санкциях давит на курс рубля, а значит, делает импортные товары чуть дороже.

Американцы готовы ввести новые санкции против России после судебного решения по делу Навального. Фото: Евгения ГУСЕВА

КОМПЕТЕНТНО

«Нет реального повода для санкций? Придумают»

- В общем-то ничего нового от США мы не увидели. Почти этот же состав сенаторов требовал от Трампа ввести санкции против Российской Федерации. Скорее всего билль будет принят. Там просто нет оснований его не принимать, учитывая настрой большинства американских сенаторов, - заявил «Комсомольской правде» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзоян. - На нас уже повесили целый ряд новых обвинений и вытащили из помойки старые. Но основные санкционные блюда должны будут поданы после того, как Байден закончит пересмотр американской политики.

Политика Трампа была несколько другой - он не лез на пост-советское пространство и во внутренние дела Российской Федерации, а вот Байден будет активно этим заниматься. Весь конструктив российско-американских отношений начался и закончился подписанием соглашения о продлении «СНВ-3».

Может быть потом Байден и поймет, что невозможно сдерживать одновременно и Россию, и Китай. Даже контрпродуктивно, поскольку это сближает обе страны. Нужно будет выбирать — либо сдерживать Китай, либо сдерживать Россию.

У нас в стране есть группа наивных коллаборантов, которые искренне считают, что нужно сейчас освободить Навального, чтобы не попадать под санкции. Уверен, это не сработает. Нет реального повода, придумают другой. Мы должны свыкнуться, что санкции являются частью нашей новой жизни. Американцы выхолащивают санкционный институт как инструмент внешнеполитического воздействия. Ну ничего, таковы новые правила.

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