Командный турнир по фигурному катанию Кубок Первого канала: прямая онлайн-трансляция соревнований 5 февраля 2021

Командный турнир по фигурному катанию стартует сегодня, 5 февраля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 5 февраля, в Москве стартует самый необычный турнир по фигурному катанию за последнее время в России. Командный турнир на Кубок Первого канала поможет ведущим нашим спортсменам почувствовать вкус соревнований в особый "ковидный" сезон. А зрители смогут увидеть в деле лучших из лучших. Тем более, на афишу турнира вынесено противостояние команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Первый день соревнований на турнире - это особый прыжковый фестиваль для фигуристов после официальных тренировок. Он пройдет в формате - девушки против юношей. Ну а по завершению турнира по прыжкам все будут ждать - кто же войдет в команды Загитовой и Медведевой. Пройдет официальная жеребьевка участников соревнований. И уже в субботу, 6 февраля, пройдет короткая программа во всех четырех видах фигурного катания.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию первого дня командного турнира на Кубок Первого канала. Кто попадет к Загитовой и Медведевой - мы расскажем оперативно.