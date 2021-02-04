В Роспотребнадзоре назвали главные отличия в лечении коронавируса в России и за рубежом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов. Фото: пресс-служба ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

- У России есть инновационные подходы в лечении больных ковидом, которые еще предстоит оценить, - рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов на круглом столе «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения». Эксперт перечислил основные различия в организации и методах помощи пациентам с COVID-19 в РФ и за рубежом:

1. Мы используем для лечения детей интерфероновые препараты, чего не делается в мире, а также ряд противовирусных лекарств, сообщил Горелов.

- Российская медицина стоит на позиции, что очень важно снижение вирусной нагрузки еще до соответствующей реакции организма, в который проник SARS-CoV-2, - пояснил он.

2. У нас есть уникальная, не имеющая мировых аналогов, система лучевой диагностики.

- На примере Москвы можно увидеть, что все интегрировано в одном центре, данные компьютерной томографии пациента вначале оценивает робот, а затем это попадает в поле зрения врачей, - описал профессор Горелов.

3. Есть передовые разработки по отслеживанию и оценке последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В частности, появилась методика, с помощью которой у пациентов удается обнаруживать развитие постковидной энцефалопатии (нарушения мозговой деятельности из-за некроза клеток. - Ред.).

4. К бесспорным успехам можно отнести то, что уже весной Россия имела целый атлас патологоанатомических изменений при ковиде. Для мира это было вообще из серии «очевидное-невероятное», отметил Александр Горелов. Потому что на Западе вскрытие умерших проводится чаще всего частными бюро судмедэкспертиз, и единой системы, как у нас, нет.

5. В настоящий момент российские ученые начали изучать «бунт микробиома» - ответ сообщества бактерий, живущих в организме человека, на заражение коронавирусной инфекцией и последствия болезни.

Также все большее значение приобретают вопросы постковидной реабилитации, отметил доктор Горелов.

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