Медицинская сенсация: хирурги провели успешную операцию по трансплантации и лица и рук одновременно

У этого парня - Джо Димео - лицо и руки от донора. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Почти сутки - 23 часа – 16 хирургов нью-йоркского медицинского центра NYU Langone Health Center, ведомые пластическим хирургом Эдуардо Родригесом (Eduardo Rodriguez), и еще 140 медиков, которые им помогали, пришивали лицо и руки молодому американцу Джо Димео (Joe DiMeo). И пришили.

Уникальная операция была проведена еще в августе 2020 года. Но лишь на днях стало окончательно понятно, что донорские органы прижились, не отторгаются и реабилитация проходит успешно. О чем работники центра твитнули 3 февраля 2021 года.

Твит об успехе операции.

В 2018 году Джо Димео страшно обгорел в автоаварии - получил ожоги 80 процентов тела. От пальцев рук почти ничего не осталось, лицо превратилось в кошмарную маску.

Частичные пластические операции большого косметического эффекта не давали. И медики итоге, решились на кардинальные меры. Нашли донора – парня, погибшего в соседнем штате. Его руки и лицо «подошли» Джо по ряду параметров.

Слева: такиим Джо был до аварии, в середине: таким после, а таким (справа) он стал после трансплантации.

Успех трансплантации и то, что пациент научился владеть донорскими органами, вывел операцию на уровень мировой сенсации. Ведь прежние комплексные пересадки закончились, в итоге, плачевно.

То, что осталось от рук Джо.

Новыми руками Джо уже научился пользоваться. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Впервые попытка пересадить и лицо, и руки была предпринята в 2009 году в Париже. Пациент умер от осложнений спустя месяц. В 2011 году подобную операцию провели в Бостоне женщине, которую изувечил шимпанзе. Ей тоже достались лицо и руки от одного донора, как и Джо. Но руки стали отторгаться, их пришлось отнять.

Нью-йоркский пациент находится дом с ноября прошлого года, самостоятельно ест, пользуясь столовыми приборами, улыбается, дает интервью.

Обновленный Джо с родителями.

О чем сообщила The Daily Mail.