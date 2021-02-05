Проверьте, вдруг ваша собака гений

Среди собак и в самом деле встречаются гении. Надо только уметь их распознавать. Фото: Shutterstock

Собаку можно считать гениальной - эдакой Софьей Ковалевской животного мира, если она запоминает новые слова с четырех раз. На этом настаивают венгерские ученые - сотрудники Университета имени Этвеша Лоранда (Department of Ethology, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary), занятые изучением умственных способностей животных. Свои выводы они сделали, проведя многочисленные эксперименты, подробности которых описали в журнале Scientific Reports - на него ссылается издание The Conversation, коротко рассказавшее о сути исследований.

Экспериментами руководила Клаудиа Фугацца (Claudia Fugazza). В них участвовали коллеги, две суки - 4-летняя бордер-колли по кличке Виски, 9-летний йоркширский терьер Вики Нина и их хозяева. Собак обучали новым словам - чтобы понимали значение и реагировали. Экспериментаторы раскладывали на полу игрушки – десяток для Вики Нины, два десятка – для Виски. Уходили в другую комнату. Оттуда хозяева просили питомцев принести им какую-нибудь игрушку. Сначала - из числа хорошо знакомых. Выбор Виски был верным в 54 попытках из 59. Вики нашла то, что нужно в 27 случаях из 42. Собаки демонстрировали понимание, даже если к ним обращались не хозяева, а ученые. Виски, к примеру, правильно выбрала 13 из 15 игрушек.

Далее хозяева начинали, что называется, пополнять словарный запас своих собак. Показывали новые игрушки, называя их. Повторяли четыре раза. И в конце концов просили принести прежде незнакомое. Опять же из другой комнаты.

Результат Виски – 17 верных выборов из 24, у Вики Нины – 15 из 20. Это почти 71 и 75 процентов соответственно. Что не может быть следствием случайных совпадений.

Экспериментаторы подвергли подобным испытаниям других собак – представителей еще 20 пород. Но особых успехов не добились. И пришли к выводу: даже среди собак, которых можно считать умными, тех, кто предрасположен учить слова, крайне мало. А гениев, запоминающих слова с четырех внушений, вообще раз-два и обчелся.

Хотя, не исключено, что умственные способности питомцев можно развить, если обучать их новым словам с щенячьего возраста. И постоянно закреплять полученные знания. Иначе они быстро улетучиваются.

Завершая исследования, венгерские ученые проверили, как долго новые слова остаются в собачьих головах. Спустя 10 минут – после перерыва - число удачных попыток и у Виски, и у Вики Нины едва превышало средне статические значения в 55 и 56 процентов соответственно. А через час результат обеих собак был 50 на 50. То есть, стал случайным. Что свидетельствовало о том, что они забыли слова. В этом собаки напоминают маленьких детей.