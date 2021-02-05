Евро-2020, Олимпиада в Токио и триумф русских фигуристок: за чем будем следить в ближайший год?

За какими событиями будем следить в ближайший год?

Кажется, продолжающиеся ограничения по коронавирусу подорвали боевой дух спортивных фанатов. Ведь часть крупных мероприятий в прошлом году отметили, еще часть меняют географическую локацию. Однако, это только кажется. Несмотря на все ковидные препоны, крупные спортивные события все же состоятся в этом году: и к олимпиаде, и чемпионату Европы по футболу уверенно готовится весь мир.

Более того, уже 8 февраля стартует теннисный сезон Australian Open. У джентльменов фаворит прежний — Новак Джокович, но в затылок ему дышит Даниил Медведев. Соперник серба набрал хорошую форму и готов серьезно побороться за лидерство. У девушек интригу держит Серена Уильямс, возьмет ли королева корта 24-й «Шлем»? Сможет ли утвердить свое лидерство в схватке с Маргарет Корт?

В следующие два месяца ожидаются и основные зимние противостояния. Старт возьмут биатлонисты – с 10 по 21 февраля в Словении пройдет чемпионат мира-2021. Серьезные претенденты на победу — норвежцы и французы, но Россия готова биться и за свои пару медалей. К тому же русская сборная по биатлону набрала неплохой ход и на последних этапах Кубка мира дала жару соперникам.

Противостояние русских с норвежцами намечается и в лыжах. Чемпионат начнется уже 22 февраля, русская сборная делает ставку на Русского медведя Александра Большунова.

Хорошие шансы у нас и в фигурном катании на главных соревнованиях в Стогкольме. Покорить лед обещают Анна Щербакова и Александра Трусова.

А тем временем в Москве, 14 апреля состоится значимое событие в букмекерской индустрии. В «Барвиха Luxury Village» пройдет Премия РБ 2021, организатором которой является информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров». Успешные компании и эффективные бизнес-модели ежегодно удостаиваются престижной премии, что способствующие развитию беттинг-индустрии и спорта. Стоит отметить, что на каждой церемонии присутствует легендарный футболист – например, в 2020-м лауреатов поздравлял капитан «Ювентуса» и чемпион мира Алессандро дель Пьеро. Кто будет в этом году, пока секрет.

Победителями Премии РБ 2020 в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшее приложение года», «Лучшая поддержка спорта» — «Лига Ставок»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер» — «Марафонбет»; «Лучший киберспортивный букмекер», «Дебют года» — GGBet; «Лучшая линия» — БЕТСИТИ; «Лучшие коэффициенты» — 888; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучший флагманский клуб» — BetBoom; «Лучшая спонсорская активация» — БК «Олимп»; «Амбассадор года» — Конор Макгрегор («Париматч»). В этом году к участию в Премии присоединились компании «Фонбет», PIN-UP.RU, BETTERY и МЕЛБЕТ.

Так, а что же летом? Июнь откроется Лигой Европы УЕФА в Гданьске, с 28-го по 30-е в Кёльне состоится Финал четырех Евролиги УЛЕБ (верим в московский ЦСКА), а 29 мая в Стамбуле определится кто заберет кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Тем временем, начнется разгоняться и Евро-2021. Целый месяц 24 сборные будут колесить по 12 городам Европы, кстати, 4 матча пройдут и в Санкт-Петербурге. Делаем остановку, две недели отдыха, чтобы 23 июля начинать болеть за наших на летней Олимпиаде в Токио. Вплоть до 8 августа будем следить за розыгрышем 339 комплектов медалей.

Сентябрь можно выдохнуть, чтобы уже в октябре с новыми силами начать следить за финалом Лиги наций УЕФА. В ноябре править спортивный бал будет теннис, лидеров опеределят чемпионаты у женских и мужских команд. А вот если вы поклонник женского гандбола, то начиная со 2 декабря сможете следить за чемпионатом в этом виде спорте. А завершится год ЧМ по хоккею. Так что приготовьтесь – вам снова есть за кого болеть. Хороших эмоций в 2021 году явно будет больше, чем в 2020-м