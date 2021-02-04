Кайли Миноуг впервые выходит замуж в 52 года

Кайли впервые выйдет замуж в 52 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поп-звезда Кайли Миноуг готовится к свадьбе: певица впервые выйдет замуж в 52 года. Предыдущие отношения артистки так и не привели ее к алтарю. Но на этот раз все серьезно: нынешний избранник певицы сделал ей предложение.

С креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом Кайли встречается с 2018 года. Пол на шесть лет моложе звезды, однако эта разница в возрасте совершенно не мешает их отношениям. Слухи о помолвке пары появились буквально на днях. А теперь новость о грядущей свадьбе британской Daily Mail подтвердила мачеха Соломонса. Женщина отказывается делиться какими-либо подробностями, ссылаясь на то, что Пол и Кайли попросили ее держать все в секрете.

С креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом Кайли встречается с 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кайли не раз крутила романы с красавцами гораздо моложе нее. В 2017 году поп-дива разорвала помолвку с актером Джошуа Зассе, узнав о его измене. 33-летний Джошуа увлекся привлекательной коллегой по сериалу «Завтра не будет». Кайли тогда закатила жениху страшный скандал и прогнала его из своего особняка. Певица вернула экс-жениху кольцо, которое он подарил ей на помолвку. Роман австралийской звезды и британского актера разгорелся в сентябре 2015 года во время совместных съемок в сериале «Галавант». А в феврале 2016 года стало известно о помолвке влюбленных. Кайли всегда рассказывала в интервью, что им с женихом абсолютно не мешает 19-летняя разница в возрасте, и что она очень счастлива. Певица даже собиралась взять после свадьбы фамилию мужа, так как считала, что Зассе звучит гораздо лучше, чем Миноуг.

До Зассе Миноуг встречалась с испанским манекенщиком Андресом Веленкосо, который был на десять лет моложе певицы. С ним Миноуг провела вместе пять лет. Манекенщик, к слову, тоже постоянно твердил в интервью, что хочет жениться на Кайли, но дальше слов дело не пошло. Окружающие отмечали, что он относился к артистке больше как к другу, чем как к невесте. В свое время пара познакомилась на одной из фотосессий, и Валенкосо влюбился в Миноуг с первого взгляда.

Пол на шесть лет моложе звезды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До Веленкосо певица встречалась с французским актером Оливье Мартинесом, с которым у нее дело так же шло к свадьбе. Но планы разрушил обнаруженный у певицы рак. Оливье оставался с артисткой все два года, пока она проходила химиотерапию и реабилитацию, но потом пара все же рассталась. Позже Мартинес женился на актрисе Холли Берри.