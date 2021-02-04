С Марией Максаковой случилась истерика на съемках

Мария Максакова в зале заседаний Госдумы, 2015 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Максакова приехала в Россию в надежде помириться со своими родственниками, решить ряд юридических и финансовых вопросов, а также пройти психиатрическую экспертизу. В Москве певице пока не удалось увидеться с мамой Людмилой Максаковой, а также 12-летней дочкой Люсей. Вокалистка очень переживает и буквально держится из последних сил. Однако во время очередных съемок с ней случилась истерика.

Мария Максакова некоторое время назад вернулась в Москву. В российской столице она начала активно ходить по ток-шоу и раскрывать подробности своей бурной жизни. Не успели россияне оценить пронзительное интервью артистки телеведущему Борису Корчевникову, как певица снова в эфире. На этот раз откровениями вдова беглого депутата Дениса Вороненкова делилась в гостях у Дмитрия Борисова.

"Представьте себе ситуацию. Есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: «Мария очнулась». Вот у меня сейчас такое же ощущение", - разоткровенничалась 43-летняя артистка в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

По словам Марии, ее родственники "словно по норам разбежались", когда она приехала. "Все успели поделить и разбежались. Я не могу попасть ни в один свой объект", - поделилась звезда.

Она уверена, что ее мать Людмила Максакова объединилась с ее бывшим любовником Владимиром Тюриным. "Мама всегда была против Тюрина, но сейчас они почему-то спелись. Не знаю уж, почему. Почему-то мама уверена, что мой младший ребенок не достоин всего того, что есть у старшего", - сокрушается женщина.

Поговорить с матерью Максакова так и не смогла. Женщина не собирается посещать и скандальные передачи, чтобы выяснять отношения с дочерью. "Я передаю прямую речь Людмилы Васильевны. Так вот, она заявила мне: «Пусть говорят другие». Если Мария действительно хочет помириться с матерью, это нужно делать иначе. Не приходить внезапно и с камерами. У вас есть ее номер. Напишите матери, назначьте обычную встречу", - посоветовал адвокат 80-летней актрисы.

А один из экспертов, находящихся в студии, - полковник и директор Университета имени Витте Галина Запорожцева предложила Марии задуматься о том, что "она не чувствует чужую боль, только собственную". После чего назвала главную героиню передачи "духовно-нравственным инвалидом".

Эти слова вывели Максакову из себя. "А мою боль кто-то слышит?! Это вы моральный урод, а не я", - разразилась она гневной отповедью. И предложила ведущему выбирать: либо она, либо "какой-то там эксперт". Интеллигентному Борисову удалось успокоить разбушевавшуюся даму.