Несанкционированные акции сторонников Навального: почему во второй раз народа пришло меньше, а в третий «гуляния» вовсе отменили

Самара, 31 января. Сотрудники правоохранительных органов и участник несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Может, просто прогноз погоды на ближайшие выходные суров? В Москве - морозы до минус 20… Но скорее всего дело не в этом.

Итак, начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в ближайшие выходные никаких митингов не планируется. Объявляется "перерыв до весны". Потому что, как выразился Волков, хочется закончить этот цикл митингов "на высокой ноте".

То есть, штаб Навального открытым текстом заявил, что по его ожиданиям в ближайшие выходные на несанкционированные митинги пришло бы еще меньше народа, чем в прошлые. Похоже, оценка трезвая.

Тем временем корреспонденты "Комсомольской правды" в городах России составили сводную таблицу - сколько людей выходило на несанкционированные "гуляния" в поддержку Навального 23 января и 31 января. Картина получилась пестрая, но вывод однозначный - больше чем в первый раз людей вышло лишь в одном городе - Петербурге. А в остальных городах в основном меньше. И сильно меньше.

Количество участников несанкционированных акций, прошедших в крупнейших городах России Фото: Рушан КАЮМОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Нас ждет борьба за столицы и еще пару-тройку городов"

Актив "устал"? Или полиция с Росгвардией сработали ювелирно, не разозлив своими действиями людей, но задержав самых отъявленных провокаторов беспорядков и организаторов незаконных акций? Почему и отчего "сдулся" протест? Об этом "КП" спросила руководителя Института современного развития Дмитрия Солонникова.

- Глядя на таблицу корреспондентов "КП", сразу видно: на Дальнем Востоке не слишком охотно "протестовали" 23 января и совсем сникли 31-го — по 60 человек вышли в Хабаровске и Владивостоке, 20 - на Сахалине и вообще никого — в Благовещенске…

- Трафик выхода в первый раз был во многом связан с завершением в большинстве регионов карантина, от которого население реально устало за минувший год. Почти 10 месяцев не было никаких митингов, хождений. В Европе люди по той же причине массово выходят - без всякого Навального — потому что утомились от ограничений в пандемию.

- Людям хочется движения?

- Выплеснуть энергию. Не было елок, матчей, концертов, где можно было подвигаться, поболеть, хором покричать, даже подраться. И вот вам отличная тема: пойдемте-побегаем!

- Но Хабаровск и в пандемию ходил "за Фургала".

- Не оказалось у хабаровчан накопленного в течении такого долгого времени адреналина и тестостерона у мальчиков. Расплескали под дороге. В других городах еще было что выплескивать, а тут уже нет. Устали уже к 23 января. А и те немногие, кто вышли, через неделю не вернулись. Не актуальная повестка. Бессмысленно ходить.

Глава Института современного развития, политолог Дмитрий Солонников. Фото: Youtube

- В целом для Дальнего Востока не актуальная?

- Вопрос повестки важен. Повестка "За свободу Навального" в дальневосточном и сибирском регионах минимально интересна. Что его фильмы, что его позиция по отношению к центральной власти. Если бы это касалось выживания населения — вот это важно. Там людей в первую очередь волнуют цены на продукты и на товары первой необходимости. И часть граждан на первой акции вышли как раз из-за этого — выплеснуть негатив на происходящее вокруг, а не с кем-то где-то в Москве. Не связано это напряжение с Навальным никоим образом, а с тем, что видят на ценниках в магазинах. А выходить еще раз не видели ни смысла, ни желания не имели. Ты пришел сказать, что тебе жить тяжело, а тебя показали как сторонника Навального.

23 января в Москве сторонники Навального собрались на Пушкинской площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через неделю площадь перекрыли и оппозиционерам пришлось шествовать вдоль тротуаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На Урале и в Предуралье тоже резкое снижение, хотя и в Екатеринбурге, и в Перми, и в Уфе сначала выходили по нескольку тысяч человек, а 31-го — в полтора-два раза меньше.

- В Екатеринбурге немало людей считают столицу Урала и одним из главных либеральных центров страны - символично что и Ельцин центр расположен там же. Там никто даже не отрицает активную долгую работу американского консульства. Активно продвигается именно либеральная повестка с радикальным уклоном. В полуторамиллионном городе есть повестка, что как хорошо было в свободные 90-е и давайте их вернем. Есть немаленькая сетка, сагитированных людей которые с протестной повесткой будут выходить. Такой массив, который сам себя поддерживает. Важно быть "рукопожатным" в своем кругу. Их там достаточно много.

- В Уфе вышло много народу…

- Там же осенью. Ситуация радикализировалась. Игра местного руководства с попыткой разыгрывания национальной карты создало не самую здоровую ситуацию. И власть там продает Москве ситуацию под соусом "все непросто, но мы управляем ситуацией". Тут уже не американцы, а местные постарались.

- В Поволжье резкий спад по всем городам-миллионникам — от Нижнего Новгорода и Казани до Самары и Волгограда — в 3-4-5 раз.

- Общие тенденции везде одинаковы. Странная ситуация в Нижнем. Власть там кажется активной, но это единственный из городов миллионников, который уже несколько лет показывал убыль населения. Не очень понятный тренд — видимо ощущение дискомфорта жизни заметно. Вроде и группа ГАЗ работает, и другое производство.. И люди выходят не столько за Навального сколько из-за того, что не получается достичь своих ожиданий. Еще они считают себя вольнолюбивым городом с большими традициями.

- На юге контраст: от Краснодара, где от трех тысяч осталась десятая часть до Крыма с Севастополем, где 31-го вообще никто не вышел…

- У Краснодара бурный рост с притоком людей и капиталов. Эффект застоялости там есть, но для них сработал и эффект близости объекта — в фильме Навального показано место, которые краснодарцы просто очень хорошо знают. Им показалось, что это их повестка дня — в первый раз. А во второй раз — ну что одно и тоже обсуждать. Что касается Крыма, то для Них Навальный — это представитель противоположной, антикрымской, если хотите стороны. Он для них враг. И несколько человек, вначале вышедшие за него — для крымчан маргиналы.

- Единственный город страны, где 31 января вышло людей больше, чем 23 января — Питер…

- Питер традиционно — то место где либеральная повестка достаточно актуальна. Здесь всегда, ну последние лет 20 точно, больше чем в других регионах голосовали за партии с либеральной повесткой. В Законодательном собрании здесь представлены и "Яблоко", и Партия роста. Из шести партийных фракций, которые есть в Петербурге — такого нет практически нигде. Потому оппозиционная повестка здесь достаточно мощная. Если говорить про электоральную поддержку — то 15-20% у либералов есть. То есть 800-900 тысяч. Из них вышли 10 или 20 тысяч — ну, это нормально. И в Москве протестной активности стало меньше — это в том числе и показатель успешной работы силовиков, которые смогли "зачистить" штабы. В Питере , возможно, нет. Возможно, база данных плоха или устарела. И работают не с тем, с кем нужно.

Во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Идет борьба за столицы?

- Конечно, и власть, и оппозиция будут за них бороться. Когда Навальный прилетел, я был убежден, что для него в конце концов все закончиться позитивно. Полагаю, его прилет согласовывался. Он мог быть полезен и выгоден определенным силам внутри России - не только зарубежным игрокам. Но наша власть обычно не идет на поводу у улицы, у радикальных требований. Если идти по этому пути — будешь только подстегивать дальнейшие выступления. Потому власти наперекор улице делают прямо противоположное. Потому и вероятность его оказаться за решеткой ( что и произошло — ред.) оказалась так высока. После приговора будут протестные акции. Их план думаю расписан до сентября. Будут всплески и падения, с провокациями.

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