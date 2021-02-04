61-летняя Лариса Гузеева назвала главную ошибку своей жизни

Лариса Гузеева назвала самую главную ошибку в своей жизни. Фото: Инстаграм.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева назвала самую главную ошибку в своей жизни. Актриса призналась в Инстаграме: она жалеет, что не стала многодетной мамой. Свой пост Гузеева проиллюстрировала кадром, на котором она держит на руках малыша.

- Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых. Это стоп-кадр из домашнего видео, поэтому такое качество, - написала Лариса. - Интересно, среди моих подписчиков есть многодетные?

Многодетных мам среди ее фолловеров оказалось немало. Подписчики в комментариях делятся своими историями и рассказывают о трудностях материнства.

У 61-летней звезды «Жестокого романса» двое детей. Сына Георгия Гузеева родила в 1992 году во втором браке – она была замужем за редактором Кахой Толордавой. Актрисе тогда было 32 года. Телеведущая говорит, что всегда воспитывала детей в строгости, потому что у нее особо не было времени ими заниматься.

- Я вот жесткий человек, у меня времени не было воспитывать, я работала. Когда Лельке было пять, а Георгию 12, то я сказала: «Если буду слышать визг и писк из комнаты, то даже не буду разбираться, кто виноват - накажу обоих! После этого они перестали жаловаться друг на друга, - поделилась актриса своими секретами воспитания в одном из интервью.

Лариса Гузеева трижды была замужем. В 1984 году на съемках фильма «Соперницы» актриса встретила своего первого мужа Илью. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Все годы замужества Лариса боролась с его пристрастием к наркотикам, но безрезультатно. В 1991 году, через семь лет брака, она ушла от мужа. Впоследствии он умер от передозировки.

Актриса с детьми: Ольгой и Георгием. Фото: Инстаграм.

Второй муж Ларисы – грузинский редактор Каха Толордава – встретил Гузееву на съемках фильма «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. В картине у него была маленькая роль священника. Гузеева вышла за него замуж, когда узнала, что забеременела. Их брак был недолгим. Лариса тогда была на пике популярности, поэтому предпочла карьеру семье. Первенцу актрисы сегодня 28 лет, он уже женат – свадьбу Георгий, к слову, сыграл на родине отца в Грузии.

Со своим третьим мужем – ресторатором Игорем Бухаровым актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда ей было 18, а ему – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году, в браке у них появилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год.

Телеведущая души не чает в своей дочке, но их отношения не всегда складываются гладко. У девушки весьма непростой характер. У Ольги бывают нервные срывы и приступы агрессии, которые она не может сдерживать. Как-то наследница звезды даже учинила погром в своей комнате, снимки появились в соцсетях. Актриса не стала критиковать дочь, ограничившись замечанием: «Лучше содрать обои, чем кожу». Гузеева всегда подчеркивала – чтобы ни случилось, она всегда будет на стороне дочери.

Как-то Лариса рассказала об еще одной странной привычке Ольги. В эфире программы «На дачу!», которую она вела, Гузеева призналась, что ее дочь очень привередлива в еде.

- Недавно мы сидим за обедом с дочкой, едим. Вдруг Леле что-то не понравилось, она говорит: «Мам, протяни руку». И сплевывает туда. Я ей говорю: «Леля, тебе 20 лет!». Она мне: «И что? Если это невкусно!», - рассказала Гузеева.

Ольга Бухарова закончила школу в 2016 году, но в вуз в тот год не поступила, назвав причиной свою лень. Гузеева одобрила выбор дочери, позволив ей годик отдохнуть. Сейчас Ольга зарабатывает на жизнь, преподавая английский язык, и параллельно учится на филологическом факультете Российского государственного университета. По окончании вуза девушка планирует поступить в Высшую школу дизайна.