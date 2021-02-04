Мария Максакова: «Папа заплатил маме за мое появление на свет 1 миллионов марок»

Мария Максакова Фото: Youtube

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс недавно «триумфально» вернулась в Москву. Она прилетела из Киева, чтобы помириться со своей мамой - народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой. Но в основном, чтобы решить финансовые и наследственные вопросы.

Отсидев неделю на карантине, Мария явилась к маме с цветами и без предупреждения. Вышло неловко…

- После того, как мама везде говорила, как она меня ждет, как хочет видеть, я пришла к ней в театр на спектакль. Но мама сделала вид, что меня не узнала. Она приняла меня за свою 12-летнюю внучку, мою дочь Люсю, - рассказывала 43-летняя Мария Максакова в телешоу «Пусть говорят». - После всех громких слов о том, как она хочет меня видеть, она даже не пригласила к себе в гримерку, не позвала меня домой попить чаю. О чем можно говорить? За 4 года мама не нашла возможности со мной встретиться.

Мама ведёт себя по принципу: поманила – пнула. Меня возмущает, что она спелась с Владимиром Тюриным (отец старших детей Марии Максаковой, по некоторым сведениям, глава одной из ОПГ – Ред.) против меня. Мама трусит перед Тюриным и подыгрывает ему.

Сейчас две женщины – мать и дочь Максаковы – как будто бы борются за наследство Петера Игенбергса. Муж Людмилы Васильевны и, соответственно, отец Марии умер два года назад. Мария Максакова говорит, что в семье ее родителей мира не было.

- Было постоянное унижение. Папа был жертвой и сознательным подкаблучником, - рассказывает Мария. – Особенно сложно было, когда у папы начались отношения с Гинтой, которая была старше меня всего на два года. Но это не была борьба за мужчину со стороны моей мамы. Это была борьба за его деньги. Мама не хотела меня рожать. Я результат - поздней беременности. Мой старший брат Максим (от художника Феликса-Льва Збарского – Ред.) ей настолько тяжело дался, и физически, и морально, что она считала: хуже деторождения ничего на свете нет. Когда она забеременела мной, она поставила моему отцу условие и получила за мое появление на свет 1 миллион марок. У меня всегда было ощущение семьи на грани развала. Мама никогда даже не начинала меня любить.

По словам Марии Максаковой, сейчас ее мать ведет споры за наследство отца, у которого есть еще два сына. Якобы Людмила Васильевна хочет отсудить себе большую супружескую долю и считает, что Мария должна ей в этом помочь.

- Но с какой стати? Почему нужно отнять долю у моего младшего брата Эрика (сына той самой Гинты – Ред.), которому только 18 лет, - Максакова-младшая требует справедливости.

В то же время она признается, что сейчас сложное время, поэтому ей приходится идти на контакт с мамой. Ей и друзья говорят: помирись!

И свекровь на нее наседает. Мать погибшего 4 года назад Дениса Вороненкова, подозревает, что младший сын Марии Максаковой Иван не от Вороненкова. Она требует провести ДНК-экспертизу...

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