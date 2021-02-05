В Сети появилось обнаженное фото Даны Борисовой

Дана Борисова. Фото: Личный архив

Телеведущая Дана Борисова ни дня не может прожить спокойно. Все время пытается наставить коллег на «путь истинный». Жертвами бурного темперамента телеведущей уже стали Анастасия Волочкова, Елена Ханга, Алена Кравец, Прохор Шаляпин, рэпер Джиган и другие звезды шоу-бизнеса.

Сейчас дошла очередь до Анны Калашниковой. В интервью Алене Жигаловой и каналу "Super" Анна призналась, что некоторое время назад Дана активно преследовала на различных телепередачах, а так же слала голые фото в личных сообщениях. Реакция Борисовой себя ждать не заставила.

- Анна Калашникова раскрыла страшную тайну. Мол, я присылаю ей свои обнаженные фото, что наносит ей серьезный урон. Анна, могу сказать одно. МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО, и если уж я и грешила подобным, то только в отношении мужчин, - написала Дана в своем Инстаграме

Интимное фото Даны Борисовой попало в сеть. Фото: Социальные сети

Калашникова ответила Борисовой, продемонстрировав уже в своих социальных сетях обнаженное фото экс-ведущей «Армейского магазина», которое та, якобы, ей присылала.

Под фото был такой комментарий: «Отличная грудь, Даночка. Видимо, ты забыла, что и кому ты шлешь. Ничего страшного, я напомню. И больше «мусолить» эту тему не будем».

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