Суд над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана 5 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Алексей Навальный в пятницу, 5 февраля, снова сядет на скамью подсудимых. Уже второй раз за месяц, но теперь уже в Бабушкинском суде столицы. Блогера начнут судить за клевету на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко - участника Великой Отечественной войны, партизана.

Навальному придется объяснить суду, за что он назвал заслуженного пожилого человека, который воевал с фашистами и бандеровцами "предателем", "холуем" и "позором страны". Суд начнется в 10.00.

Напомним, 15 июня Следственный комитет России возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело по статье "клевета" в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

- На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию России. 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц, - заявила тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - такую оценку в своем видео дал Навальный людям, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству и выступили за поддержку поправок в Конституцию своей страны.

Отметим, что участниками этих патриотических роликов был также известный хирург Лео Бокерия и народный артист СССР Василий Лановой, который ушел из жизни 28 января.

- Навальный оклеветал меня, назвав меня холуем. Я не хочу с этим мириться, хочу, чтобы меня защитили и наказали. Когда я узнал, что он меня оклеветал, это вызвало у меня приступ стенокардии, - заявил следствию потерпевший Игнат Артеменко.

Ветерана поддержали близкие и родственники, которые 28 июня собирались встретить его день рождения. Но праздничный день пожилой человек провел принимая лекарства.

Какое наказание понесёт Алексей Навальный за клевету на ветерана, мы узнаём совсем скоро. Следите за нашей онлайн-трансляцией из зала суда.

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