"Россия за все заплатит": Байден наконец представил свое видение мирового порядка

Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден наконец смог добраться до Госдепа и представить внешнеполитическую доктрину своей администрации.

Он должен был сделать это два дня тому назад, но сильный снегопад, парализовавший американскую столицу, внес коррективы в график.

Дипломатам Байдена представил новый глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, комплиментарно заявивший, что в «истории США ни у кого из президентов не было такого большого внешнеполитического опыта», кроме как у Байдена.

Президент начал с перечисления угроз. В их число он включил Россию и Китай, но признал, что ряд мировых проблем могут быть решены только совместно.

И перечислил глав государств и правительств, с которыми уже провел телефонные переговоры. России в этом списке не прозвучало, но Байден затем все же затем отметил, что говорил с Путиным, которому якобы заявил, что США будут «без колебаний защищать жизненные интересы своего народа и заставлять Россию за все платить». Ответ на вопрос – как и чем, а также реакцию российского президента – бравый президент Америки оставил за рамками своей речи.

С Китаем Байден намерен конкурировать «с позиции силы». А работать с Пекином только в случаях, когда это будет соответствовать интересам США.

Мелким пунктиром Байден пробежался по карте мира: вывод американского контингента из Германии будет отложен; война в Йемене завершена; военные, захватившие власть в Мьянме, должны воздержаться от применения силы.

- Америка больше не может позволить себе отсутствовать на мировой арене. Мы – нация, которая вершит большие дела, - закончил свое выступление Байден, возможно, и вправду верящий в грандиозность собственных планов.