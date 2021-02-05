Один из детей Анджелины Джоли говорит на русском

У актрисы шестеро детей – трое своих: Шайло и двойняшки Нокс и Вивьен, и трое приемных: Мэддокс, Пакс и Захара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время интервью журналу Vogue, в котором звезда поделилась своими радостями и проблемами, голливудская актриса Анджелина Джоли упомянула, что ее дети общаются на разных языках, в том числе и на русском:

– Я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии.

У актрисы шестеро детей – трое своих: Шайло и двойняшки Нокс и Вивьен, и трое приемных: Мэддокс, Пакс и Захара.

Мэддокс, которому исполнилось 19 лет, является старшим ребенком в семье. Джоли усыновила его в 2002 году, забрав из детского дома в Камбодже.

Изначально он носил фамилию своей приемной матери, но после звездной свадьбы Анджелины Джоли и Бреда Питта, как и все дети в семье, появившиеся позже, получил двойную фамилию Джоли-Питт.

По словам Анджелины Джоли, ее очень волнует то обилие информации, не всегда правильной и хорошей, которую дети получают из Интернета, однако она понимает, что в современном мире сеть является основным поставщиком новых знаний.

Также актриса отметила, что ее дети относятся к ней с большой любовью и излишней заботливостью «как будто она пожилая женщина, нуждающаяся в покое».