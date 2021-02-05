Американские врачи успешно провели уникальную операцию: мужчине одновременно пересадили лицо и кисти рук

Джо Димео пострадал в автокатастрофе. Фото: EASTNEWS/AP.

Нью-йоркские врачи впервые в мире провели успешную операцию по одновременной пересадке лица и кистей рук пациенту ожогового отделения. 140 медиков работали в операционной почти сутки.

Джо Димео пострадал в автокатастрофе – после столкновения автомобиль загорелся, и мужчина получил ожоги третьей степени почти 80% площади тела.

Обычно такие пациенты обречены, но Джо посчастливилось выжить. В течение четырех месяцев он находился в ожоговом отделении и значительную часть времени провел в искусственной коме.

Медикам пришлось ампутировать пациенту кончики пальцев, также Джо потерял губы и веки.

Несмотря на двадцать с лишним пластических операций, восстановить моторику рук и лица так и не удалось.

В итоге ему была сделана пересадка кистей рук и лица, и врачи считают, что могут с полным правом говорить об успехе операции: функции новых частей тела Джо полностью восстановились.

Проведенная операция, на которую бригада из 140 медиков затратила 23 часа, стала уникальной – прежние попытки столь сложных пересадок окончились неудачей: один из пациентов скончался, а второму пришлось ампутировать пересаженные руки из-за процессов отторжения тканей.

Сам Джо считает, что ему сказочно повезло:

– Такие подарки бывают только один раз в жизни. Надеюсь, что семье донора будет немного легче, если они будут знать, что его часть продолжает жить во мне. Я и мои родители очень благодарны всем, кто дал мне второй шанс.