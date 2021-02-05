В Израиле запретили продавать малину

Запрет религиозные мужи вынесли потому, что в малине часто попадаются насекомые Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный раввинат Израиля признал малину некошерной ягодой и наложил запрет на ее продажу в магазинах.

Теперь в израильских торговых точках, которые имеют сертификат кошерности, запрещено продавать свежую и замороженную малину, а также продукты, в которых эта ягода содержится целиком. Продукты, в которых целых ягод малины нет (сухие чаи, йогурты и пр.), к продаже разрешены.

Запрет религиозные мужи вынесли потому, что в малине часто попадаются насекомые. А свод иудейских диетарных законов (кашрут) запрещает употребление в пищу насекомых.

Израиль относится к числу стран, в которых религия не отделена от государства. Вопросы ЗАГС, кашрута, соблюдения законов субботы, которая является в Израиле выходным днем, и пр. отданы в ведение религиозных структур. В том числе именно поэтому кашрут соблюдается в подавляющем большинстве израильских магазинов, кафе и ресторанов, гостиниц.