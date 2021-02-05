Скучно, девочки...: о женском стендапе и не только

Потолок их юмора — женские трусы, найденные женою в кармане мужа Фото: Shutterstock

- Знаешь, что такое женский стендап? - спросила жена.

- Что-то неприличное? — почуял я.

- В общем-то да, - ответила она и в плане просвещения открыла мне в интернете мир женского стендапа.

Оказалось, это один из видов нынешнего так называемого юмора в исполнении женщин. На сцене блондинка рассказывает истории. Например: «...Женщина вышла замуж за собаку, и никто её не осуждает. Говорят, а правильно сделала. Нормальных мужиков не осталось, а Рекс вон какой хороший, у него отец Граф».

Зрительный зал громыхает хохотом.

Затем блондинка то ли поучает по примеру доктора Малышевой, то ли шутит на тему половых связей в извращенной форме. Судя по гоготанью зала, скорее, шутит.

Затем вышла девушка с мусульманской фамилией и печальной историей, как жена нашла у мужа в кармане чьи-то женские трусы. Далее из-за гогота зрителей трудно что разобрать. И вдруг: «Чтоб ты обоссался!» - закричала девушка. Зал восторженно взревел. Затем она призналась, что часто посещает гинеколога. ОписАла в подробностях, как гинеколог осматривает ее в специальном кресле и назначает несчастной свечи. А у мужа рассказчицы нелады с простатой, и мужу надо идти к проктологу.

В этом месте хохот зала уж совсем непонятен мне. Вроде бы грех смеяться над больными людьми? Но жена моя пояснила, что по меркам нынешнего ТВ это совсем не драма, а очень тонкий женский юмор. Чтобы его постичь, надо мне посмотреть чего попроще.

И я переключился на «Камеди вумен». Сценка. Две русские дуры Валя и Лара прилетели из Сургута в Париж. В кафе грузная Лара помогает Вале снять шубу. Валя: «Ой, Лара, красиво ухаживаешь. Если бы я тебя не знала, подумала бы, что ... хочешь!».

Зрительный зал — уж другие лица - взрывается хохотом и аплодисментами.

...Официант приносит выпить, поесть. Валя с хрустом жрет улитки в панцире. Морщится. Лара пробует суп, говорит: «Г...но редкостное. Я бы туда чеснока добавила». Зрители в восторге.

Неожиданно Лара вынимает из своего бюстгальтера женские трусы, отчего Валя пугается. Выясняется, что трусы Валины, а Лара нашла их у своего Витька, и хочет сейчас и тут удушить Валю. Зал, особенно женская часть его, гогочет до легкого недержания. Извините, но раз уж в тему.

И тут я переключился на мужской юмор. На сцену выходит рассказчик в синем и объявляет: «Я Павел Воля. Сорок лет. Двое детей, оба майские. Легко вычислить, что мы чпокаемся только в августе».

В зале опять непонятный хохот. Ну, в августе, так и в августе. Мне-то зачем про это знать? Что тут смешного?

Посмотрел еще пару мужиков, так называемых юмористов. От женщин не отличаются. Все то же самое — про свою мочевыделительную систему и половую жизнь. Разве что чуть поделикатнее и скромнее, чем у женщин, но одинаково не смешно.

Драма моего советского поколения в том, что мы постигали юмор по творчеству Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова, Владимира Маяковского, Михаила Зощенко, О. Генри, Марка Твена и многих прочих талантливых литераторов. Посему нынешний помоечный юмор нам непонятен, неинтересен. Юное поколение, к своему несчастью, талантливых литераторов юмористов и знать не знает. А потому потолок их юмора — женские трусы, найденные женою в кармане мужа. Ну право же, скучно, девочки! И от мальчиков нет веселья. Почитали бы что-нибудь перед тем, как идти на сцену. Может уже через двадцать так, тридцать лет ваши цивилизованные потомки будут очень стыдиться подобных роликов и оправдываться перед друзьями, что этот дегенерат на сцене или дегенератка просто однофамильцы, никак не родственники.