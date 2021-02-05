Волонтерство как социальный лифт: истории добровольцев, чью жизнь перевернули общественные проекты

Эльвира Шайхуллина на церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец России-2020"

Волонтерство дает молодым активистам конкурентное преимущество

Помимо чувства выполненного долга доброволец получает полезные контакты, доступ к методикам, базам проектов, спонсорским и грантовым программам, а его голос приобретает вес.

Эльвира Шайхуллина из Нижнего Новгорода еще школьницей получила навыки лидерства и управления проектами, государственные и социальные организации заметили ее и готовы сотрудничать. Эльвира провела субботник и плоггинг — акцию по сбору мусора во время бега трусцой — для жителей города и теперь работает над созданием экоцентра, чтобы регулярно проводить экологические мероприятия.

Ее проект «Чистый берег» выиграл в грантовом конкурсе, а девушка познакомилась с другими волонтерскими объединениями и практиками федеральных проектов. Школьнице удалось покрыть затраты на ремонт помещения центра грантом и средствами, вырученными с мероприятий по сбору макулатуры и пластиковых крышек. «Чистый берег» — первый проект Эльвиры.

«Нам нужны были специальные сапоги, клещи для уборки прибрежных вод. Пришлось разбираться с документацией, учиться договариваться с людьми: администрацией парка, министерством экологии, организациями по вывозу мусора», — рассказывает она о том, как преодолевала организационные трудности.

Благодаря волонтерским практикам юные специалисты, например, студенты-медики, получают четкое представление о выбранной сфере, учатся работать с людьми и даже могут зарекомендовать себя у работодателей.

Кристина Сидорова в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи

Кристина Сидорова прошла путь от командира медицинского отряда ВУЗа до куратора этого направления Российских Студенческих Отрядов, а в зимние каникулы 2018-2019 участвовала в организации первого выезда группы медицинского десанта. Студенческие отряды занимаются трудоустройством студентов и привлекают их к участию в волонтерских мероприятиях. Так, «медицинский десант» выезжает в отдаленные села и помогает их жителям.

«Добровольчество научило расставлять приоритеты, позволило преодолеть сомнения по поводу выбранного образовательного пути, получить лидерские компетенции», — делится Кристина.

Не только для молодежи. Старшее поколение находит вдохновение и развивает территории

Молодежь постоянно ищет себя — в профессии, в людях, в хобби, и волонтерство помогает в этом. Но и для взрослых работающих людей оно может стать не просто увлечением, но и способом скоротать свободное время.

Пример того, как колоссальный жизненный и профессиональный опыт помогает менять жизнь других к лучшему, показали активисты из Тверской области. Они поставили перед собой масштабную задачу: улучшить жизнь на селе, и в городе, и уже несколько лет преображают район города Кашина и деревни Леушино.

Территорию Кашинского городского сада удалось превратить в сказочный уголок, там появились долины и мостики, домик хоббитов, разбиты клумбы. Теперь это излюбленное место прогулок и обязательная остановка туристов. Активисты своими силами перекрыли крышу Леушинского дома культуры, перекрасили стены, сделали и установили мебель, построили детскую площадку.

«Вы не представляете, какая разруха царила вокруг культурного центра деревни: когда мы принялись за его обустройство, мусор приходилось вывозить тоннами. Окна спортивного зала были заколочены матами», — рассказывает Ильдар Гарафеев, один из волонтеров.

Команда активистов на рабочей встрече в обновленной музыкальной гостиной Дома культуры Фото: Предоставила Ирина Никитина

В деревне нет больницы и школы, развлекательной инфраструктуры. Поэтому все свободное время жители с удовольствием проводят на обустроенных активистами площадках и в Доме культуры. Дети, которым раньше оставалось только играть на заросших борщевиком пустырях, изучают народные ремесла и ставят спектакли вместе с активисткой Ириной Никитиной.

Труд волонтеров получил признание в виде гранта на развитие проекта «БлагоДарение»: закупку оборудования и съемки исторического фильма о регионе — активисты не боятся пробовать и развиваться в незнакомой области.

За пять лет благоустройства в деревню стали приезжать до 3000 человек — это в 10 раз больше, чем в начале пути.

«Мы планируем объединить несколько районов области и обеспечить туристов полноценной программой гостевого, гастрономического и агротуризма», — делится Ильдар. Изменившийся облик Леушино и общественных зон Кашина привлекает активистов из других районов и СМИ. Проблема неразвитости инфраструктуры небольших населенных пунктов обретает реальные черты, и волонтеры Леушино продемонстрировали, как много может сделать население для родного края своими силами.

Добровольческий проект может стать делом жизни

Активист, готовый взять ответственность, может возглавить свой проект.

Андрей Квиткин из Перми начал «волонтерить» по пути на тренировки: убирал мусор в городском парке. Но менять что-то в одиночку тяжело, и Андрей начал искать интересные форматы массовых уборок. Единомышленников он обрел в Чистых Играх — команде координаторов проекта со всего мира. После участия во Всероссийском форуме Чистых Игр Андрей загорелся идеей неформальных встреч экоактивистов Перми:

«В городе был экологический форум, но он был формализован, там не было общения. Общественники туда вообще не попадали, для них не было секции. Поэтому мы решили сделать новогоднюю экологическую вечеринку». В городе появилось сообщество неравнодушных людей, готовых вместе развивать экопроекты.

Андрей Квиткин роводит Чистые Игры для жителей Перми Фото: предоставил Андрей Квиткин

Опыт Чистых Игр помог Андрею привлечь внимание общества. Журналисты неохотно освещали экособытия города, но с Чистыми Играми привлекать СМИ стало проще — теперь телевидение наоборот не хочет выезжать на экологическое мероприятие, если это не квест-игра. Чистые Игры помогли с получением гранта Сибура, и Андрей использовал методику проекта при очистке малых рек Перми. Прежде заброшенную и опасную долину реки Данилихи жители очищали несколько игр подряд, зато теперь там появится уютный сквер — проект уже утвержден городскими властями. Теперь люди, готовые помочь с финансированием, обращаются к Андрею сами.

Волонтерство может стать делом всей жизни. Дмитрий Тубчинов из Бурятии решился на новый для региона проект, когда помощь потребовалась его сыну с ментальным расстройством. Он развивает адаптивную программу «Спорт без границ» для особенных детей и мечтает сделать занятия доступными каждому ребенку Бурятии, а в дальнейшем выходить на другие регионы. На средства полученного в 2020 году гранта, Дмитрий сможет обучить 10 профессионалов, чтобы дети из районных центров тоже могли получить поддержку. Сейчас Дмитрий работает над включением программы в бюджет Республики. Это позволит ему и другим тренерам целиком посвятить себя развитию адаптивного спорта.

Дмитрий пять лет трудился на посту начальника спорта в одном из регионов Бурятии и уверен, что «быть и успешным и развиваться, значит заниматься социальной деятельностью, даже если придется работать в 2 раза больше». Работа с детьми предполагает постоянное повышение квалификации, и благодаря волонтерским проектам Дмитрий совершенствуется как тренер и учитель, привлекает к проблеме отсутствия доступного адаптивного спорта местные власти и федеральные проекты.

Социальное предпринимательство помогает делать добро, не забывая о себе

Волонтерство совмещают с работой или учебой, но оно может дать и финансовую независимость.

Дмитрий Селин, один из региональных координаторов Чистых Игр, проводит корпоративные соревнования по уборке в Южном федеральном округе. Менеджеры признаются, что сотрудники всех возрастов и даже скептики с удовольствием участвуют в квестах по уборке мусора. Интерес к таким практикам растет вместе с ролью корпоративной социальной ответственности бизнеса. Компании платят за организацию игры и дополнительные удобства, например, профессиональную съемку или аниматоров для детей. Вырученные средства Дмитрий и его команда используют для финансирования некоммерческих Чистых Игр — около 20 мероприятий уже прошло в регионе, и корпоративные заказы покрыли большую часть расходов.

Любую идею можно адаптировать для получения прибыли. Здесь важно соблюдать баланс между социальной и финансовой привлекательностью проектов, не допускать того, чтобы коммерческие результаты становились главной мотивацией. Привлеченные средства стоит рассматривать как способ поддержки некоммерческих проектов, оплаты труда команды и двигатель развития.

Пока что социальное предпринимательство — не очень популярная в России форма занятости. Но оно дает волонтеру возможность самостоятельно принимать любые решения, быть более гибким в масштабировании проекта, быстро реагировать на изменения.