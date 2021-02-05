"Инопланетян боялась": в Щелково женщина по кирпичикам разобрала несущие стены и вентиляцию в своей квартире

В Щелково женщина по кирпичикам разобрала несущие стены квартиры. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

Громкий стук с утра до ночи еще осенью прошлого года лишил покоя жителей 16-этажного дома на улице Тансинской в подмосковном Щелково. Поначалу жители решили, что кто-то затеял ремонт: терпели. Но стуки не закончились ни через месяц, ни через два...

- Загадку мы разгадали только спустя почти полгода. Заметили нашу соседку, которая стала каждый день выносить мешки с кирпичами на мусорку, - рассказала "КП" жительница дома Елена Макаркина.

В перерывах между походами на помойку 50-летняя Ирина (имя изменено) долбила и долбила.

Женщина сначала разрушила межкомнатные перегородки. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

- И это был не ремонт. Она сама призналась, что разбирает стены. Мы просто ахнули, у многих в квартирах пошли трещины по стенам. А потом мы поняли, в чем причина. Она разобрала не только все межкомнатные перегородки в своей квартире, но и добралась до несущих конструкций и даже до вентиляции, - рассказала Елена.

На вопросы и претензии соседей 50-летняя женщина реагировала агрессивно.

- Еще год назад мы об этой даме узнали. Она тогда заявила всем, что ей нужен отдельный лифт и даже заявление такое в управляющую компанию написала. Мы заподозрили, что она сошла с ума. А когда стала разбирать стены, поняли, что это ее безумие опасно для всего дома, - рассказал другая жительница дома Наталья Власова.

Затем Ирина добралась и до несущих стен. Теперь 16-этажка может обрушиться. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

На этот раз жалобы в УК стали писать соседи Ирины Они, что вполне резонно, требовали наказать соседку, которая вот-вот разрушит не только свою квартиру, но и всю многоэтажку. Но дверь проверявшим Ирина не открывала.

- Дальше больше. В декабре мы стали чувствовать жуткий запах канализации. Долго не могли понять, что же происходит, а потом оказалось, что соседка добралась до унитаза: его она просто выбросила, а свои фекалии стала сливать в вентиляцию. Дикость полная, - возмутилась Елена Макаркина.

Ирина складывала кирпичи в мешки и выносила их на мусорку. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

В итоге жильцы написали коллективное заявление в психиатрический диспансер. В первых числах февраля за Ириной приехали санитары. Им она тоже долго не открывала дверь, а потом все-таки впустила свою полуразрушенную квартиру врачей и соседей.

Надо сказать, потрудилась дамочка на славу. Она разобрала стены, полы, потолок и все вентиляционные каналы. Но зачем?

"Разрушительница" добралась и до вентиляции. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

- Инопланетян боялась, - объяснила свои поступки Ирина.

Сейчас женщина находится на лечение. Но теперь у соседей другая головная боль - коты Ирины.

- В квартире закрыли трех котов, и мы все переживаем за их судьбу. В управляющей компании обещали их кормить, но за три дня, к ним так ни разу никто и не пришел. Жалко животных. Через дырки в вентиляции, которые проделала их хозяйка, они заглядывают в квартиру соседа этажом ниже. Но пока выманить их не получается, - рассказала Елена Макаркина.

В вентиляционную шахту женщина сливала фекалии. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

А вот коммунальщикам сейчас просто не до котов. Из-за разобранных несущих стен многоэтажке грозит обрушение. Устойчивость конструкций дома проверяют эксперты. Скорее всего, Ирину обяжут восстановить несущие стены. Соответствующий иск в суд уже готовит управляющая компания.

Ирина не только разрушила свою квартиру, но и нанесла ущерб всему дому. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

Но будет ли обезумевшая одинокая женщина исполнять это решение суда, большой вопрос. Как выяснилось уже несколько лет женщина не платит за коммуналку. К примеру, только за свет она накопила полумиллионный долг.

50-летняя Ирина боялась инопланетян. Фото: Наталья КАЗАКОВА.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве пенсионерку насмерть завалило мусором в собственной квартире. Женщина несколько лет захламляла жилье и носила мусор с помойки. На жалобы соседей никто не реагировал. Закончилось все печально.