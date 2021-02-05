Как с инакомыслием борются в Эстонии, которая требует санкций для России за «подавление протеста»

Задержания в Таллине во время "Бронзовой ночи" в 2007 году. Фото: EAST NEWS

Большое, как известно, видится на расстоянии. А чтобы разглядеть и понять маленькое, надо или его сильно увеличить, или масштабировать - сравнить с большим.

По всем статьям демократическая страна, член ЕС - Эстония, население около 1 миллиона 300 тысяч человек (по официальным данным, которые, как утверждают эксперты, слегла завышены) выступает одним из зачинщиков антироссийских санкций за «подавление» властями протестов оппозиции. Вспомним, в 2007 году в самой Эстонии случилась так называемая «Бронзовая ночь» - массовые выступления противников переноса из центра Таллина монумента советского воина-освободителя, под которой была могила солдат Красной Армии, погибших при освобождении столицы Эстонии от фашистов.

Задержания протестующих в Таллине в 2007 году. Фото: EAST NEWS

Во время этих событий, продолжавшихся два дня, полиция задержала свыше 1000 протестующих (один человек, гражданин России Дмитрий Ганин, был убит). Большинство из них удерживали больше суток в ангаре порта - на коленях и со связанными за спиной пластиковыми наручниками руками. Среди задержанных были и иностранцы. На второй день, вечером 27 апреля, число протестантов в Таллине достигло 2000 человек.

Теперь сравним. 1.000 человек из 1,3 миллиона эстонцев - это примерно 0,08 от всего населения. Тот же процент от населения России в 2007 году (142 миллиона человек) - 113.600. Вы можете представить, что в России было бы задержано, пусть даже за два дня, столько протестующих? Представить, что бы творилось в этом невероятном случае в западных СМИ, гораздо проще.

Так в Таллине отметили 10-летие событий "Бронзовой ночи". Фото: с сайта stena.ee

Сравним еще. 2 тысячи протестующих в Таллине, при населении эстонской столицы в тот год около 400 тысяч, это 0,5 процента. В российской столице в тот же год было примерно 11 миллионов жителей (без учета приезжих). Если бы накал страстей был бы такой же, как в Таллине, на московские улицы должно было выйти, если считать пропорционально, 55 тысяч только москвичей. Но Эстония страна маленькая, и наверняка в столицу протестовать против сноса памятника приехали жители других городов. Тогда наше уравнение выглядит так: 2 тысячи от 1,3 миллиона - 0,15 процентов. Этот же процент от населения России в тот год - 213 тысяч. Для сравнения: «марш миллионов» от Калужской площади до Болотной 6 мая 2012 года собрал, по данным полиции, 8 тысяч человек, а по оценкам оппозиции - до 100 тысяч. Даже оппозиционные цифры в этом уравнении выглядят бледно.

После несанкционированных акций сторонников Навального 23 января было задержано, по данным оппозиционных источников, например, «ОВД-Инфо», 2250 человек. Много это для патентованных демократий, таких, как эстонская? В масштабах населения двух стран, это в 50 раз меньше, чем было задержано в Таллине во время «Бронзовой ночи». Или: если выдерживать пропорцию, в ту ночь в маленькой, но очень демократической стране арестовали бы не 1 тысячу человек, а всего… 20.

Несанкционированная протестная акция в Москве 23 января 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

И даже если тот же «ОВД-Инфо» утверждает (оставим цифры на совести считавших), что во время протестов навальнистов 31 января было задержано 5000 человек, то все равно оскал эстонской полиции оказывается раз в 25 шире, чем нашей.

Это обилие цифр здесь не для того, чтобы оправдать жесткость по отношению к участникам несанкционированных митингов «несистемной оппозиции». Они, что называется, сами нарываются. Но, увы, до ореола настоящих мучеников им пока еще далеко. В той же Эстонии тихие полицейские по приказу либерального правительства Партии реформ так ухайдокали в 2007 года несогласных, что в этой стране до сих пор не знают, что такое «несистемная оппозиция». Внутренние террористы (с легкого языка Байдена) и «пятая колонна» России - только так. И разговор с ними - короткий. В маленькой стране буквально каждый недовольный уже давно «на карандаше» соответствующих служб.

Протестующие в Москве кидают в полицейских снежки и комья льда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стенать по поводу «двойных стандартов», по-моему, в пользу бедных. Ну вот так они нас видят. Где-то вместо «да» говорят «нет», где-то вяленую воблу называют тухлятиной, а шотландские мужики вообще в юбках ходят. Не стенать надо, а просто знать: что, где, как, сколько и почем. Но пока в авторитете кутюрье от демократии только с Запада, это знание будет даваться трудно.