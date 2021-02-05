Зачем нужны болота?

Красоту и романтику России нельзя представить без ее болот, занимающих одну пятую часть территории нашей страны. А вот еще исторический факт. Однажды болото спасло Россию от польских интервентов. В 1613 году сельский староста Иван Сусанин вызвался быть проводником для вражеского отряда и завел его в непролазные лесные топи. За обман поплатился жизнью - «был изрублен», но и враги погибли, не выбравшись из чащобы. Стало быть, роль русских топей - природно-стратегическая.

- Они выполняют целый ряд важных биогеосферных функций, - рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Дмитрий Филиппов в программе «Водная среда» на Радио «Комсомольская правда». - Например, аккумуляция углерода, воды, выработка кислорода, метана, азота, опреснение суши, влияние на гидрологический баланс территории и многое другое. Кроме того, болота важны как места обитания растений, животных. Есть такие редкие виды организмов, которые могут жить только на болотах.

С точки зрения Дмитрия Филиппова, водно-болотные угодья необходимо беречь как природное достояние. Но люди непосвященные с ним вряд ли согласятся. Взять бы да осушить половину болот, да?

- Вот она - реальная антропогенная угроза для всей водно-болотной системы, - считает Дмитрий Филиппов. - Осушение болот приводит к природному дисбалансу. Допустим, осушили болото, чтобы добыть торф. Соответственно часть торфа убрали, канавы остались, вода вся слилась в соседнюю речку или озеро. Вместо болота образовалось пустое место. Пришли сюда охотники, разожгли костер, не затушили до конца, он разгорелся и воспламенил оставшийся торф. Потушить такое возгорание сложно, смог накрывает ближайшие города и поселки. Мы хорошо помним, чем дышала Москва летом 2010 года.

Помним. Такой смог вряд ли забудешь. Получается, осушать болота - вредить самому себе.

Любопытно, что в список Рамсарской конвенции попал 41 объект российских водно-болотных угодий. Главный критерий - это места обитания птиц, которые важно сохранить, взяв под защиту.

- Причем это необязательно самые ценные водоемы, - подчеркивает Филиппов. - Например, Васюганского болота нет в списке конвенции, хотя оно занимает большую площадь, играет существенную роль для Западной Сибири и вообще во многом определяет ее функционирование.