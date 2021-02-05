Эксперты разъяснили, что россияне обязаны сделать после перепланировки в квартире

В некоторых случаях — как правило, при переносе и сносе стен или возведении новых — меняется общая площадь жилых помещений Фото: Тимур ХАНОВ

Чтобы перепланировка считалась законной, мало получить на нее разрешение. По завершении ремонта в ряде случаев надо внести изменения в технический паспорт помещения и в ЕГРН (единый госреестр недвижимости) — только после этого преобразования будут считаться законными. Что именно и когда нужно сделать, журналистам рассказали в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

КОГДА ЭТО НУЖНО

В некоторых случаях — как правило, при переносе и сносе стен или возведении новых — меняется общая площадь жилых помещений. Площадь квартиры может как увеличиться, так и уменьшиться. Вот наиболее характерные ситуации:

-две или больше квартир объединили в одну,

-одну квартиру разделили на несколько,

-к квартире присоединили часть общего имущества многоквартирного дома (например, лестничной клетки).

Эти сведения обязательно должны быть внесены в техническую документацию и ЕГРН. Одна из причин, зачем эти сведения нужны государству, достаточно простая: при изменении площади квартиры меняется и ее кадастровая стоимость — стало быть, в большую или меньшую сторону должен измениться налог на эту квартиру.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ

1) Подготовить новый технический план квартиры — с учетом изменений в планировке. Это делает кадастровый инженер, вам необходимо заказать его услуги (это можно сделать как в частной фирме, так и, например, в БТИ — главное, чтобы специалист был членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров и имел право оказывать подобные услуги).

2) Получить акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства (без акта приемки перепланировка по-любому не будет считаться законной).

Эти документы и будут основанием для внесения изменений в сведения о вашей квартире в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН).

Дальше вам ничего делать не надо. Акт приемочной комиссии пересылается в Росреестр тем органом, который его выдал, в электронном виде в порядке межведомственного взаимодействия. Вам же остается дождаться уведомления, что все хорошо и новые сведения об объекте внесены в ЕГРН. Это важно: только после этого изменения в квартире будут считаться узаконенными.

Если что-то пошло не так, собственник жилища как заинтересованное лицо вправе и сам обратиться с заявлением в Росреестр по результатам произведенной перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры. Орган регистрации тогда сам запросит, где надо, документы, подтверждающие согласование и приемку перепланировки.