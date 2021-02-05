Леонид Кондрашев: Археолог – «поэт помойки», а не Индиана Джонс

Леонид Викторович Кондрашев, Президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России. Фото: ИКОМОС

А также о вызовах, которые стоят перед археологами страны.

«ОНИ МОЛЧАТ»

- Леонид Викторович, какие первоочередные задачи решает археология в современном мире?

- Представьте бабушек, которые на скамейке обсуждают прохожих. Так и человечеству, чтобы ориентироваться в современной жизни, важно понимать свои исторические корни. Понятно, что любая написанная история, каждый письменный источник по-своему тенденциозен. Работа историков как раз и состоит в сведении этих разных точек зрения в какую-то объективную картину.

Археология изучает исторические артефакты, руинированные археологические сооружения… Есть только одно «но» – они, эти объекты, все молчат. Поэтому археологам необходимо не только их найти, но также произвести анализ и донести результаты своего труда как до научного сообщества, так и до широкой общественности. Наверное, эта задача – поиск объективных данных – неисчерпаема. Со времен Возрождения, когда археология представляла материальные свидетельства о Золотом веке античности, как тогда считали, интерес к археологии всегда присутствует в общественном сознании.

- Кто такой археолог?

- В разное время об археологах было разное представление. Когда-то они воспринимались как любители старины – очень важные люди для общественного сознания. Иногда – как странные чудаки. Сегодня нередко археологов представляют в виде, совершенно не имеющем отношения к археологии – как Индиана Джонса, который портит всё, что попадается ему в руки. Я думаю, что, хотя археологи уже много чего раскопали, будущему поколению исследователей все равно многое останется. И всегда результаты их раскопок будут вызывать неподдельный интерес.

- Археология всегда казалась очень романтичной профессией. Я сам лет 30 назад, заканчивая школу, ездил на раскопки. Насколько охотно сегодня молодые люди выбирают эту профессию? Как вы оцениваете кадровый резерв Москвы и страны?

- В этом смысле есть большая проблема. Дело в том, что сейчас основная кафедра археологии – МГУ – выпускает в год 5 человек, специализированный Институт Археологии Российской академии наука – около 12 человек. Плюс, многие провинциальные вузы прекращают археологическую практику, поскольку организация экспедиций требуют определенного финансирования. И очень много молодых людей, которые могли бы ознакомиться с археологией, понять, что это – романтика или строгая наука, не имеют такой возможности. То есть, археология теряет многих потенциальных исследователей.

Запрос на археологов сейчас очень большой, поскольку объем работ в отрасли значительный. Археолог должен не только руководить или участвовать в раскопках, но и потом готовить отчетную документацию. Все это требует знаний, опыта и времени. Поэтому все чаще наблюдаю объявления, что требуются специалисты-археологи. Думаю, что Минобрнауки стоит озаботиться созданием профессионального стандарта, а наличие профстандарта уже будет способствовать созданию археологических подразделений или кафедр не только в центральных, но и в провинциальных вузах.

ПОЭТ ПОМОЙКИ

- В 2020 году археологи обнаружили более 15 тысяч артефактов во время раскопок на территории Москвы. В первую очередь на месте первого кинотеатра столицы – «Художественного», а также Гончарной слободы и усадьбы «Измалково». 15 тысяч предметов за год – насколько это значимо?

- 15 тысяч – это средняя величина. Причем, речь идет о находках совершенно разного научного потенциала. Вы назвали кинотеатр «Художественный». Там рядом проходил ров Белого города. И, видимо, этот ров для недобросовестных москвичей служил помойкой. Там было найдено аномально большое количество битой керамической посуды и прочего мусора. Похожую историю наблюдали археологи в Амстердаме, при строительстве метро, когда линию решили пустить по руслу засыпанного канала. Об этом рассказывал наш друг, главный археолог Амстердама Иржи Гавронски, который недавно приезжал в Москву. Люди по всему миру не только выбрасывали мусор куда ни попадя, но и ленились вынести его куда-то подальше.

- Получается, то, что сегодня считается мусором, через какие-то сотни лет может стать археологическими артефактами.

- В мультфильме «Смешарики» есть серия про археологов. Когда у Копатыча провалился дом, ему сказали: «Не расстраивайся, когда-нибудь его найдут археологи». А тот отвечает: «Как стыдно, я ведро с мусором забыл выбросить». Археолог – в каком-то смысле «поэт помойки». Сейчас нам может казаться, что вещь не представляет никакого интереса, мы безжалостно отправляем ее в мусор, а через сотни лет археологи будущего по этой вещи, ее расположению и статистическим данным могут сделать какие-то выводы.

- Хорошо, археологи нашли какие-то предметы. Наиболее ценная их часть отправляется в музеи, а с остальным что происходит? Существует ли проблема хранения артефактов?

- Археолог может по анализу археологических предметов и сооружений создать умозрительную картину прошлого, поэтому так важно, чтобы все предметы, которые были найдены, оказались в музейных собраниях и хранилищах. И если у других исследователей появится какая-то научная гипотеза, к этим находкам можно обратиться, чтобы по отчетам, которые поступают в архивы, восстановить условия, в которых эти находки были найдены.

Сейчас при поддержке наших крупных ученых и властей разных уровней прорабатывается строительство археологических хранилищ. Такая практика есть в Европе. Надеюсь, что у нас она тоже близка к своему воплощению. Строятся и отдельные музейные хранилища, и хранилища археологических артефактов. Многим музеям сложно найти место для археологических коллекций, часто штаты музеев достаточно скудные. Поэтому такие хранилища – это способ сохранить научную информацию и предметы для будущих поколений исследователей. Это очень важная программа. Надеюсь, что она будет развиваться.

КОПАТЬ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ

- Вы обмолвились, что при проведении археологических раскопок требуются средства, чтобы их организовать. Правда ли, что главные «спонсоры» археологических раскопов на сегодня – это девелоперы, которые прежде, чем возвести какое-то новое здание, проводят раскопки на этом месте?

- Наверное, «спонсор» – не то слово, ведь речь идет не о благотворительности… В данном случае застройщик обязан выполнить требование закона и провести археологические исследования на территории объектов культурного наследия, или провести государственную историко-культурную экспертизу земельных участков, чтобы подтвердить отсутствие объектов археологического наследия. Да, в соответствии с законом заказчик оплачивает эти исследования. И частные, и государственные организации обязаны такие работы организовать.

Сейчас на севере России проводятся очень крупные археологические исследования, связанные с прокладкой различных трубопроводов. Климат поменялся. Там, где в первобытное время жили люди, сейчас тайга. Археологи на вертолетах, с серьезной техникой проходят по проектируемой трассе, ищут поселения древних людей. При этом трассы трубопроводов могут и поменяться – подобное часто случается. Я считаю, что такие застройщики делают одно дело с археологами. Но базой этого сотрудничества является закон.

- Какая доля раскопок приходится на исследования перед застройкой или реконструкцией, а какая на научные исследования, профинансированные государством?

- Подавляющее количество раскопок связано с хозяйственными проектами. Даже термин особый применяется – «спасательная археология».

Программа финансирования исключительно научных исследований существует, но она не столько обширная. Среди археологов существует консенсус, что просто так копать надо как можно меньше. В качестве примера могу привести материалы по исследованиям на Васильевском спуске рядом с Красной площадью: если в XIX веке при раскопках даже обломки горшков выбрасывали, как неважную находку, то сейчас археологи просеяли культурный слой, собрали древнюю пыльцу и смогли проследить, что в начале на этом месте была опушка леса, потом там появляются поля с полевыми растениями, еще позже - огороды, затем - помоечные растения, то есть вокруг появилась застройка. А какие возможности еще появятся у археологов будущего? С другой стороны, современные живые поселения могут развиваться. Должны строиться дороги, трубопроводы. Важно, чтобы археологи при этом сопровождали такие проекты.

И ЭКСПЕРТ, И ДИЛЕТАНТ РАВНЫ

- Предположим, что речь идет не об артефактах, а о недвижимых находках: старинном колодце или остатках фундамента здания. Как понять, что этот объект нужно музеефицировать?

- Как правило, собирается консилиум специалистов: надо понять, насколько этот объект важен для истории. Сейчас в общемировом масштабе один из ключевых тезисов состоит в том, что культура – фундамент устойчивого развития сообществ, государств, отдельных поселений. И, конечно, популяризация культурного наследия – включение объектов в общественный оборот считается очень важным.

Например, в последнее время в Кремле проведены раскопки монастырей, для экспонирования этих сооружений открыты подземные помещения на достаточной глубине. И люди могут это увидеть. Подобное мы делали в Зарядье, где проходила стена Китай-города. Один из последних объектов – фундамент храма Николы в Столпах, который находится практически на поверхности. Всё экспонируются под стеклянным укрытием. Или сигнация фундаментов храма Николы Большой Крест на Ильинке: кладки его основания выявлены во время работ по благоустройству в 2019 г.

- Как вы оцениваете текущую эффективность института государственной историко-культурной экспертизы? На этот счет существует большое количество мнений, зачастую полярных…

- Государственная историко-культурная экспертиза – это инструмент персонификации решений, которые предлагаются для сохранения объектов культурного наследия. Как глобальный инструмент, он подвержен симметрично обширной критике. Отмечу, что авторы историко-культурной экспертизы аттестуются Министерством культуры, и, когда принимается решение об аттестации, проверяется профессиональный уровень эксперта.

При этом надо признать, что в последнее время экспертиза, на мой взгляд, в глобальном смысле потеряла свой вес. Как было раньше: человек в своем профессиональном росте проходил стадии ученика, специалиста, и только, когда его мнение становилось значимым для профессионального сообщества, его можно было назвать экспертом. Сейчас экспертом называют всех подряд. Одинаковый вес имеет и мнение специалиста, и мнение дилетанта.

Разумеется, если в отрасли проводится огромное количество экспертиз, то ряд из них заслуживает определенной критики. Сейчас по закону создан механизм обсуждения, экспертизы вывешиваются в Сети, уполномоченные органы по хранению культурного наследия изучают замечания. Поэтому, как и во многих других аспектах современной жизни, ситуация складывается далеко неоднозначная. Скорее, стоит говорить о конкретных примерах.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

- Тогда перейдем к конкретному примеру. В Петербурге есть территория, которая вам, как археологу, должна быть хорошо известная – это Охтинский мыс. Экспертизу участка провел авторитетный специалист Айрат Ситдиков, работавший с такими известными памятниками, как Болгар и Свияжск. Он определил границы памятника на Охте. Но есть и альтернативные мнения по площади объекта культурного наследия. Кому верить?

- Соглашусь сразу: объект на Охте очень важный. Археологи следят за ним и детально изучают полученные данные. Только вы совершенно зря начинаете обсуждение этой темы с экспертизы Айрата Габитовича. На Охте были проведены две большие – беспрецедентные! – археологические экспедиции. Я посещал эти работы. До этого момента я считал, что у нас в Москве проводятся самые крупные по организации и уровню финансирования археологические исследования, а здесь я увидел шатры, огромное количество людей и те усилия, которые вложены в организацию работ - и буквально снял шляпу. Это работы очень высокого качества!

- Расскажите детальнее.

- Первые учетные дела объекта на Охтинском мысе появились в 1998 году. В 2001 году, еще по требованию старого закона (нынешний был принят в 2002 году), этот объект получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Проще говоря, объект еще не был включен в реестр ОКН, требовалось провести определенные работы, но специалисты уже признали, что он является объектом культурного наследия. В эти же годы были предварительно определены его границы, создавались учетные карточки на этот объект вплоть до раскопок Института истории материальной культуры РАН.

Затем на основании полученных данных началась работа по определению вида объекта культурного наследия и его границ. Здесь я бы обратил особое внимание на идею, которая была выдвинута в 2010 году крупным ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук Леонидом Андреевичем Беляевым. Он предлагал сделать весь участок на Охтинском мысе достопримечательным местом. Что давал этот статус? Он позволял не раскапывать всю его площадь. Для обоснования вида ОКН это сложный участок (здесь русла двух рек, которые постоянно сдвигаются; большая плотность объектов; раскопки проходят на месте судостроительного завода). Я думаю, что, если бы тогда территорию признали достопримечательным местом, это способствовало бы сохранению объекта культурного наследия.

- Но этого не произошло.

- Да, из-за общественного недовольства начались судебные тяжбы, и суд обязал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга это решение отменить. Ситуация вернулась к учетной карточке 2009 года – к выявленному объекту, к старым границам.

Экспертиза Айрата Габитовича касалась как раз учетного дела. В любом случае объект культурного наследия должен иметь границы, он должен иметь предмет охраны. И специалисты по сохранению культурного наследия, и общественность должны четко понимать, что же охраняется.

НЕПРОДУКТИВНАЯ КРИТИКА

- Как относитесь к критике работы Айрата Ситдикова на Охтинском мысу в Петербурге?

- Я считаю неприемлемыми и непродуктивными, например, такие аргументы, что Айрат Габитович – специалист, работающий в Казани. Вроде как это говорит о его квалификации в негативном ключе. Но надо смотреть на другое – археологи из Казани в качестве приглашенным специалистов участвовали в раскопках, команда была в курсе археологических особенностей места. Документация, которая была ими подготовлена, и работы, которые были проведены – высокого уровня. Отчеты составлены так, чтобы любой специалист мог их проанализировать.

Какую идею выдвинул Айрат Габитович? Поскольку первоначальный вид объекта культурного наследия (от ред. достопримечательное место) был отвергнут, эксперт предложил дать территории статус объекта археологического наследия. Дело тут не в игре терминов. Важно, что объект археологического наследия представляет собой реально существующие археологические объекты или участки культурного слоя. Айрат Габитович проанализировал отчетную документацию, изучил, какие объекты остались, все исторические справки, сделал несколько шурфов…

- Критики как раз и упрекают его в том, что он ограничился несколькими шурфами вместо широкомасштабных раскопок…

- Речь идет о подготовке документации для учетного дела. Количество шурфов строго соответствовало методике Министерства культуры. Копать здесь много, наверное, было не то, что необязательно, но и не нужно. Была проведена большая аналитическая работа. Два независимых экспертных совещательных органа – Национальный комитет ИКОМОС (Россия) и Федеральный научно-методический совет при Министерстве культуры РФ – провели обсуждение работы. Айрат Габитович докладывал идейную часть, выводы, материалы, на которые опирался, и была, поверьте, очень серьезная дискуссия, которая, как мне кажется, будет очень полезной для развития отечественной археологии.

Еще раз повторю: Айрат Габитович предложил границы объекта археологического наследия, то есть, границы тех объектов, которые существуют в реальности. Если бы было достопримечательное место, можно было бы включить в границы весь объект, который известен по историческим данным, но суд решил иначе. Все это послужило основанием для Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга создать новое учетное дело.

- А что касается других пунктов критики работы Айрата Ситдикова?

- Я не считаю, что они находятся в поле научной критики. Причем, сейчас, как ни странно, многие критики возвращаются к первоначальной идее, говоря о культурных ландшафтах. Культурные ландшафты относятся к сфере международной практики сохранения культурного наследия, в нашем законодательстве наиболее близкий аналог – достопримечательное место. Многие из критиков Ситдикова пытаются сейчас апеллировать именно к этому виду охраны, хотя в свое время именно они выступали против статуса достопримечательного места. Я считаю, что идея достопримечательного места была более продуктивна, но из-за критики суд ее отверг. Это первое.

Второе – количество полевых работ, которые были проведены в рамках этой экспертизы, как я говорил, строго соответствуют методике учета объекта археологического наследия, которую утвердило Министерство культуры. В этом плане Айрат Габитович поступил весьма корректно.

И третье – его обвиняли в использовании не всех известных данных. Но надо сказать, что этот участок хорошо изучен. Массив материалов огромный. Поэтому он использовал только те данные, которые имеются в официальных отчетах. При этом критики Айрата Габитовича говорят, что он использовал не те документы, но при этом сами, что для меня странно, практически не используют данных раскопок Натальи Соловьевой (критики, как правило, вспоминают первую экспедицию Петра Сорокина, но не менее высокого качества была и работа Натальи Соловьевой (вторая экспедиция). Оба они в то время являлись сотрудниками Института истории материальной культуры Санкт-Петербурга). Это, на мой взгляд, снижает ценность критики, потому что раскопки Петра Сорокина и Натальи Соловьевой практически сопоставимы по своим объемам.

Экспертиза Айрата Ситдикова добросовестная, она содержит однозначные выводы. И эти выводы научно выверены. Особо подчеркну, что экспертизе не нужно навязывать несвойственные ей функции: там нет ни слова про возможную или невозможную застройку, нет анализа существования объекта в той или иной градостроительной ситуации – это не являлось целью экспертизы. Была задача декларирования и доказательства важных элементов, а именно вида объекта, как объекта археологического наследия, того, какие объекты на этой территории присутствуют с доказательством, с историко-архивной документацией, отчетной археологической документацией и проведением натурных работ. Все это было выполнено в необходимом объеме. И выводы соответствуют первоначальным данным.

«КРЕМЛЬ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСТОРИЧЕСКИЙ»

- Вернемся из Петербурга в Москву. В столице открылся подземный музей археологии на месте Чудова монастыря в Кремле. Насколько это дорогостоящая задача – создать археологический музей даже на такой небольшой территории?

- Это очень трудоемкая задача. Ее удалось реализовать, не сочтите за подхалимаж, благодаря поддержке первого лица государства, комендатуры Кремля и ряда других руководителей нашей страны. Это высший пилотаж в подготовке к экспонированию этих объектов. Он будет очень интересен посетителям, которые могут увидеть, что нынешний вид Кремля не является полностью историческим, что было несколько этапов его развития. Молодцы коллеги, сделали хороший музей!

- Новый музей, при всех его достоинствах, могут посетить не более двух десятков человек одновременно. Он очень небольшой. Очевидно, что с такой проходимостью сложно говорить о коммерческом успехе предприятия. Встречали ли вы примеры, когда музеи археологии в центре мегаполиса выходил хотя бы на самоокупаемость?

- Размеры объекта связаны с тем, что было обнаружено. И вы не путайте, там есть зона музеефикации под стеклом, а есть еще подземный музей, где очень корректно используются всевозможные медийные носители. Кремль – большой комплекс. Там много объектов показано: Оружейная палата, соборы Кремля. Коллеги, более близкие к музейной практике, подскажут, что часто существуют ограничения посещения, связанные с климатическими, с температурно-влажностными характеристиками и иными. И не всегда много людей допускают к тем или иным экспонатам, все это решается путем предварительной записи. В Москве есть множество успешных музеев, например, Музей археологии Москвы или Исторический музей. Это уникальные места! Даже специалисты, когда я встречаю их в залах, будто учебник истории там листают. Думаю, эти музеи не жалуются на отсутствие посетителей. И на отсутствие финансирования.

- Вы хорошо знаете археологические объекты не только в Москве и в Петербурге, но и в целом в стране. Какие археологические музеи или парки России вы рекомендовали бы к посещению?

- У меня часто просят подсказать лучшие объекты. Считаю, что в науке нет места спортивному принципу. Я могу просто сказать: если вы приезжаете в любой город и услышите слово «археология», обязательно по возможности посетите это место. Это может быть археологическая экспозиция в краеведческом музее, даже самая простая. Иногда в маленьких городах захожу в музей, а там современный утюг может соответствовать с какими-то артефактами. Это очень полезно для понимания истории места.

Есть поля боевой славы с очень хорошими музеями. А где-то мы только зафиксировали такие поля, определили границы, но там еще ничего не построено. Но даже просто постоять на этом месте – уже очень сильные впечатления, можно почувствовать энергетику.

- Что нужно делать для повышения интереса людей к археологии?

- Это простой вопрос, на который нет простых ответов. К сожалению, сейчас растет мода на развлекательные объекты. Многие люди пытаются искать магические артефакты, как они говорят, центры силы. А реальная археология оказывается несколько в забытьи.

Для любого нормального мышления археология предполагает возможность прикоснуться к страницам истории, увидеть воочию предметы, сооружения, которых касались руки наших предков. И тогда история становится не абстрактной страницей в учебнике, а частью нашей жизни. Это и есть популяризация археологии. И чем больше таких музеев, экспозиций, законсервированных, музеефицированных на месте объектов, тем ближе к нам наша история.

Петербургский ученый Клейн сказал, что археология предлагает «культурный разрыв». Какие-то факты и явления вышли из оборота нашей современной жизни. И наша задача этот «разрыв» обратно соединить с современным сознанием, чтобы это всё не было чужим.