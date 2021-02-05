Две клинических смерти, потеря зрения и бег: сочинец увлек за собой десятки атлетов – они монетизируют километры ради «особенных» детей

Сергей Гринь - основатель одного из самых необычных благотворительных проектов «Один к одному»

— Моя история началась, как в фильме «Матрица», с одной таблетки, — рассказал Сергей Гринь, автор проекта «Один к одному. Сочи». – Я ее выпил, и жизнь разделилась на «до» и «после».

Это сейчас Сергея знают чуть ли не все легкоатлеты, спринтеры и спортсмены-любители Сочи, как основателя одного из самых необычных благотворительных проектов «Один к одному». А тогда, в 2005 году, проекта не было даже в случайных мыслях, как и спорта в жизни Сергея. Он жил обычной жизнью, работа-дом.

1 декабря у него поднялась температура. Подумаешь, простуда – решил он тогда и, как многие делают (а так делать нельзя!), на всякий случай выпил таблетку. Простая шипучая таблетка с парацетамолом. Должна была устранить головную боль, снять температуру, но у Сергея «головной боли» от нее только прибавилось – появилась сыпь. Фельдшер «скорой» решил – это краснуха. Он оказался очень далек от истины, и соответственно, назначил то же самое лекарство, от которого сыпь и началась. Красные пятна стали превращаться в волдыри, как от ожога, а потом… лопаться. В больнице над пациентом, с которого буквально сходила кожа, столпились врачи.

— Можно сказать мне повезло, что в тот день дежурили молодые врачи, в памяти которых еще были свежи лекции о различных синдромах. У меня оказался синдром Лайелла. Это сильнейшая реакция организма на медикаментозную терапию. У этого синдрома есть и второе негласное название, которым пользуются медики – «синдром вареного мяса», у пациента повреждаются кожные покровы и слизистые, — рассказал Сергей Гринь порталу Открытые НКО.

В реанимации он пережил две клинических смерти. Не мог говорить и двигаться, но слышал, что врачи в палате обсуждали его случай, решая, заказывать ли ему лекарства – стоит ли, с учетом, что пациент «вряд ли доживет до утра». Их лиц он не видел – из-за болезни потерял зрение, но хорошо запомнил голоса, и первое время, после того, как выписался из больницы, приходил сюда и стоял часами, пытаясь в «хоре» голосов распознать те три голоса.

Правда, это в истории слова «заболел» и «выписался» стоят рядом, в жизни – иначе. Между ними долгие месяцы лечения, морфин, чтобы снять ужасную боль, а после морфинозависимость, избавление от нее, тяжелые мысли – «почему я» и «почему со мной это случилось». Пришлось заново учиться ходить, учиться жить, практически полностью лишившись зрения, каждые пять минут капая в глаза искусственную слезу.

Этих событий хватило бы, чтобы «сломать» и трех человек, а тут один. И не сломался. Сергею удается даже с иронией и юмором рассказывать свою историю.

Минус 47 килограммов и 8 лет упорного труда над собой. Фото: Сергей Гринь

— Я всегда говорю – хочешь делать мир лучше, начни с себя. И я «ворвался» в мир физкультуры с весом в 117 килограммов. Врач из Кореи, к которому я обращался, посоветовал диету и физические упражнения. Конечно, в моем случае идеально бы подошла беговая дорожка в квартире, но я решил иначе. У нас, мы тогда жили в Хабаровске, была площадка во дворе многоквартирного дома. Ровный участок дороги в 50 метров. Я натянул между столбами проволоку, надел на нее кусок трубы. Получилась эдакая направляющая. И стал ходить, — рассказал Сергей Гринь.

Отработав «маршрут», Сергей побежал.

— Первый раз с непривычки думал, выплюну легкие. Бабушки на лавочке говорили: «дурак, мало того что слепой, так еще и лоб расшибет». У нас вообще любят критиковать, наблюдая со стороны и ничего не делая, — признался мужчина.

А потом 50 метров превратились в 1,5 километра. Семья по совету врачей сменила место жительства – выбрали регион с мягким климатом. Так Сергей оказался в Сочи. Он продолжил тренировки. Два, три, четыре километра. Он стал замечать, что во время бега меньше болят глаза. За несколько лет его вес снизился сначала до 85 килограммов, в Сочинском марафоне он участвовал уже с весом 70 килограммов. Познакомился с участниками Сочинских стартов, те предложили поучаствовать в соревнованиях, которые называются Контрольный забег.

Он всегда бегает с рюкзаком, а это плюс еще 3-4 килограмма веса. Фото: Сергей Гринь

— Я думал, куда я со своими глазами, мне же постоянно нужно доставать капли. Но рискнул. Получилось. Потом сказали – попробуй полумарафон в 21 километр. Снова получились. Сейчас мой рекорд 52 километра, но есть прицел на 100 километров, — рассказал Сергей.

Он живет на бегу. И это нужно понимать буквально. На работу – бегом, на рынок – бегом, в гости или по делам – рюкзак за спину и вперёд. Без рюкзака Сергей не бегает – там вещи, вода, капли, телефон, это значит, он бежит с трех, а иногда и четырехкилограммовым утяжелением.

— Я даже в шутку говорю друзьям, что бег отличный способ экономии на автобусе. В год выходит около 13 тысяч – это две пары хороших кроссовок, — смеется Сергей.

Четыре года назад он познакомился с руководителем АНО «Мы вместе» Натальей Шиллингер. Эта организация оказывает помощь особенным детям.

— И тогда я подумал, а почему я, «особенный» дядя, не могу помочь «особенным» детям? Я решил монетизировать свои беговые километры – сколько набегал в месяц, столько перевожу в фонд общественников. Один километр равен одному рублю. Отсюда и название «Один к одному». Написал об этом в инстрагаме, никого не заставляя и не обязывая присоединиться. Но люди сами стали подключаться,- объяснил Сергей.

Фото: проект "Один к одному"

Все основано на добровольных началах. Никто не призывает в конце месяца участников переводить свои километры.

— Может у тебя сегодня есть деньги, а через месяц их не будет. Были случаи, когда человек пропускал несколько месяцев, а потом монетизировал километры за весь этот срок. Но даже если он этого не сделает – ничего страшного, его никто не осудит. А есть и другие случаи – мне написал мужчина, говорит, что бегать времени нет, но он готов увеличить в пять раз цифру, которую набегали атлеты. В итоге мы передали в фонд детям не 3, а 15 тысяч рублей, — рассказал автор проекта.

Вообще, Сергей говорит, что проект перестал быть его собственным, как только к нему присоединились еще люди. Теперь это командный проект. Многие присоединяются, чтобы у них была мотивация тренироваться.

Сергей в шутку говорит, что бег сделал из грустного парня весом 117 кг. - счастливого 70-килограммового мужчину. Фото: Сергей Гринь

— Один наш участник однажды мне признался: «Серега, сегодня так лень было надевать кроссовки и бежать, но тут я вспомнил, что бегу не только для себя, но и для детей – в итоге собрался и побежал». А если говорить, какой я вижу нашу цель – она в пользе. Но что для человека польза, он решает сам: бегать полезно – да, помогать детям полезно – да. Как-то раз у нас был триатлет – он монетизировал все свои километры, от бега, плавания, езды на велосипеде – в месяц вышло под 900 километров. А есть девушка, начинала с 28 километров, потом смотрю – у нее уже 50, затем 75 километров. И тот и другой для меня лично уже победитель и молодец. Они бегают и как приятный и полезный бонус, мотивируют себя на бег помощью детям, — добавил Сергей.

В команде есть бегуны от 25 до 50 лет. Участвовать могут все желающие, даже если человек хочет монетизировать пройденные пешком или наезженные на автомобиле километры. За 2020 год в службу особенных детей «Мы вместе» передали около 25 тысяч беговых рублей.

— И так выходит, что наши деньги, хоть и не очень большие, но оказываются всегда очень кстати. Мне директор некоммерческой организации не раз говорила, вот не хватает закрыть счет на занятия для особенного ребенка, буквально две тысячи не хватает – и тут приходят наши беговые деньги, и вопрос каким-то чудесным стечением обстоятельств решается, — рассказал Сергей.

Проект пока существует только в Сочи, но вполне может быть перенесен на площадку любого другого города. В этом году «Один к одному» будет интегрирован в беговое сообщество сочинских скайранеров и добавится еще одна организация, занимающаяся особенными детьми «Школа Добежиных в Sochi». Команда бегового клуба будет проводить массовые забеги, а еще у сообщества появится мобильное приложение, при помощи которого можно будет отслеживать свои километры и одним нажатием кнопки переводить их на благотворительность.

При всем при этом у Сергея есть основная работа, он трудится в музее. Его ближайшая цель – открыть музей бега, часть выставок уже готова:

— Сейчас комплектуются выставки фотографов, например, выставка трансформаций человека, каким он был до спорта и после, как похудел от 120 до 70 килограммов, выставка художественных работ на спортивную тематику. Известные сочинские спортсмены передают в дар свою экипировку, которая становится экспонатом,- дополнил свой рассказ Сергей Гринь.

Кстати, Сергей и сам рисует. Начал еще до болезни. Сейчас он использует маркеры ярких цветов — у него сохранилось восприятие высокой контрастности и так называемый счет пальцев у лица.

Рисунки Сергея

А еще он ведет в Интернете сообщество для людей, переживших Синдром Лайелла.

— Эта болезнь ставит в тупик многих врачей, поэтому люди остаются буквально один на один со своей проблемой, не знают что делать. В нашем сообществе мы делимся опытом, переводим статьи из зарубежных медицинских журналов, собираем информацию по крупицам, чтобы помочь. К сожалению, люди порой бездумно сами себе «назначают» лекарства. Самое страшное, что большая часть пациентов с таким синдромом — дети,- рассказал Сергей.

Еще в больнице он познакомился с молодым батюшкой Владимиром. К тому подошла однажды бабушка и спросила – за что она ослепла, ведь всю жизнь жила правильно. Отец Владимир ей ответил: «надо иначе задавать вопрос – не за что, а для чего».

— Мне, — признался Сергей, — тогда его ответ показался философским, но понял смысл его слов я… на автобусной остановке. Я тогда еще не занимался бегом. Попросил девушку назвать номер автобуса, объяснил – что сам не увижу.

Она согласилась и из любопытства спросила, что с глазами.

— Начинаю рассказывать свою историю. По ходу моего рассказа девушка еще задает пару вопросов. И в какой-то момент она начинает плакать. Затем рыдать. Да так навзрыд, что со стороны кажется, я ее сильно обидел. Я даже растерялся. Начал извиняться. Кое-как она успокоилась и дрожащим голосом сказала: «вы знаете, я хотела доехать до моста через Амур и покончить с собой. Но я послушала вас, через что вы прошли, и поняла, я чуть не сделала непоправимую ошибку. Я хочу домой, к маме». С этой остановки автобус увозил меня с ответом на вопрос «для чего?» Как минимум, чтобы спасти чью-то жизнь.

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