Кто заказал убийство московской танцовщицы: в столице задержали пятерых мужчин

Наталья Пронина была известной танцовщицей и одним из самых высокооплачиваемых хореографов Москвы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя полтора месяца после громкого убийства 30-летнего хореографа Натальи Прониной следствие сдвинулось с мертвой точки. Напомним как развивались события. В одиннадцатом часу вечера 23 декабря прошлого года возле своего дома на улице Профсоюзной, что недалеко от станции метро Академическая, дважды была ранена в грудь молодая женщина. Спустя несколько часов она скончалась в больнице. Стрелка, который был в черной маске и капюшоне сняли камеры наружного наблюдения, но кадры нисколько не помогли следствию. В день убийства в двух кварталах от места ЧП обнаружили пистолет. Но ранее по другим уголовным делам ствол не светился. Главной версией следствия стало заказное убийство и сейчас понятно, что не ошиблись.

В пятницу, 5 февраля, в Москве были задержаны пятеро мужчин. По версии следствия, все они причастны к убийству Натальи Прониной. Среди задержанных есть предположительный исполнитель. Именно он вывел на других членов банды.

- Покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы. Они помогли идентифицировать его личность, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Сейчас пятерых задержанных, личности которых пока не раскрывают в интересах следствия, опрашивают. Известно, что они лишь исполнители, а вот имя заказчика убийства пока не установлено.

По предварительным данным, мотивом могла стать месть, но не обиженного поклонника, как предполагало следствие ранее, а женщины. Имя заказчицы пока не установлено. Известно лишь, что избавиться от Натальи решила возлюбленная одного из ее ухажеров. То есть речь идет о любовном треугольнике. Женщина приревновала Наталью к своему жениху и наняла убийцу, который приехал с подельниками в Москву из Чечни. При этом Наталья даже не подозревала, что ей угрожает опасность.

- Был изучен мобильный телефон убитой, опрошены ее подруги. Никаких угроз женщине не поступало, — сообщил kp.ru собственный источник в следствии.

Звучали версии о том, что Наталья грешила эскортом. Однако эти обвинения оказались всего лишь слухами. Следствие отработало все контакты убитой и никого компромата на женщину не нашли. Ранее это опровергали и близкие подруги Натальи.

- Она добрый, честный человек. Ни проституцией, ни эскортом она никогда не занималась. Танцы в клубах для нее были всего лишь источником дохода. С посетителями клубов она никогда не общалась, - прокомментировала подруга Натальи, Ольга.

Кстати, у убитой был жених. Они познакомились летом в Крыму. Молодой человек жил в Севастополе и в первые часы после убийства попал в список подозреваемых. Но позже все подозрения с него сняли.

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