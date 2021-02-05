Мишустин пообещал создать для мигрантов «классный» цифровой сервис

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии форума Digital Almaty 2021. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу, 5 февраля, в Алма-Ате премьер Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на форуме Digital Almaty 2021. Это первый зарубежный визит премьера в этом году.

Мишустин призвал партнеров по Евразийскому экономическому союзу (в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) ускорить цифровизацию. Как отметил Мишустин, страны у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений.

- Угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами. Это то, от чего мы уходили, создавая Союз, - сказал Мишустин.

Он отметил, что цифровая платформа поможет устранить барьеры, которые мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в ЕАЭС.

- Надо внедрить единые цифровые учетные системы идентификации граждан и бизнеса, снять проблему признания цифровой электронной подписи, - перечислял на цифровом форуме задачи Мишустин.

Премьер также рассказал, что в начале следующего года планируется завершить разработку приложения «Работа в ЕАЭС».

- Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтоб найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе, медицинскую страховку. Это поможет также с выбором жилья. Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все порядке было с въездом, - сказал Мишустин.

По его словам, таким образом в ЕАЭС будет создан единый рынок труда. Благодаря приложению мигранты до переезда смогут решить все вопросы, связанные с пребыванием и работой, не прибегая к услугам порой недобросовестных посредников.

- Это будет классный сервис для всех желающих найти работу в наших странах, - сказал Мишустин.

Премьер также презентовал цифровой сервис «Путешествую без COVID-19». С 1 февраля его могут использовать все граждане России, Армении и Белоруссии.

- Надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому в ближайшее время и их жители также смогут просто въезжать в Россию, - сказал Мишустин.

Премьер объяснил, как воспользоваться сервисом. Тем, кто хочет приехать в Россию, нужно загрузить мобильное приложение в телефон, выбрать лабораторию, которая подключена к системе, где можно сделать ПЦР-тест, а после этого пройти тестирование. Результат теста будет опубликован в приложении. Если тест отрицательный, можно лететь в Россию. На границе будет достаточно предъявить QR-код из приложения.

- Приложения «Путешествую без COVID-19» и «Работа в ЕАЭС» будут не только востребованы людьми, но и помогут укрепить связи между странами союза, - заметил Мишустин.