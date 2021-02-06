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Политика

США уходят из Афганистана: Какие уроки Советского Союза выучила Америка

Хотя войска союзников «засосало» надолго, многочисленных потерь удалось избежать. Но построить в стране демократию явно не получилось
Евгений УМЕРЕНКОВЕвгений УМЕРЕНКОВ
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США должны полностью вывести войска из Афганистана, куда вторглись почти 20 лет назад

США должны полностью вывести войска из Афганистана, куда вторглись почти 20 лет назад

Фото: EAST NEWS

В этом году США и их союзники должны полностью вывести войска из Афганистана, куда вторглись почти 20 лет назад, чтобы отомстить за теракты 11 сентября. Они договорились об этом с Талибаном (признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ), с которым вообще-то воевали все последние годы.

О том, чем афганская кампания США похожа на советскую, kp.ru поговорила с ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станиславом Ивановым.

ТАЛИБАМ НОВЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

- Станислав Михайлович, афганская военная кампания - самая долгая в истории США. Каков ее итог: американцы уходят как победители или проигравшие?

- Действительно, так надолго американцы не застревали нигде. И все-таки главную свою задачу они выполнили: «загнали в бутылку» выпущенного ими же самими джина – лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена и отстранили от власти «Талибан», признанное практически во всех странах террористической группировкой.

- Получается, что 20 лет назад американцы свергли талибов, а теперь с ними же и договариваются о выводе своих войск из страны?

- За время пребывания войск США и их союзников в Афганистане движение «Талибан» смогло сохранить военный потенциал и влияние среди пуштунских племен. Их идеология остается привлекательной для большинства населения южных провинций. Первоначально, после потери власти в Кабуле и разгрома основных отрядов талибов, главной базой «Талибана» стали приграничные районы Пакистана, где еще со времени пребывания советских войск оставалось несколько миллионов афганских беженцев. Но постепенно талибам удалось восстановить силы и взять под контроль большую часть территории страны. Налоги с местного населения и доходы от наркопроизводства существенно пополняют бюджет «Талибана». Правительственные войска даже при поддержке американских военных были не в состоянии установить контроль за пуштунскими провинциями. Вашингтон реально оценил расстановку сил в стране и пришел к выводу, что военного пути решения афганского конфликта нет: надо договариваться с талибами.

- И теперь талибы смогут беспрепятственно торговать наркотиками? Не будут ли они представлять угрозу для границ России наших союзников по ОДКБ?

- Радикальная исламская идеология и афганские наркотики и сейчас находят «окна» на границах РФ при помощи своих «центральноазиатских партнеров», коррумпированных российских чиновников и силовиков. По оценкам наших правоохранительных органов, ежегодно в РФ и транзитом через нее в страны ЕС поступает афганского героина и опиатов на сумму в 10-12 млрд долларов. Ни афганские власти, ни американская администрация серьезной борьбы с этим злом не ведут, заявляя: «Спрос определяет предложение». Якобы они не могут лишить афганских сельских жителей этого главного источника их доходов.

- А не станет ли Афганистан снова плацдармом для радикальных исламистов, которые попытаются проникнуть на север?

- «Талибан», в отличие от ИГИЛ*, не ставит задачу распространить свое влияние на постсоветское пространство. Этим в большей степени занимаются исламисты так называемого «Северного альянса», который непосредственно граничит с бывшими советскими республиками Центральной Азии. Границы Афганистана с Туркменистаном, Узбекистаном или нашими партнерами по ОДКБ (Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией) остаются весьма уязвимыми для проникновения вооруженных радикальных исламистов, в первую очередь, афганских таджиков, узбеков, туркменов и киргизов с этого направления. Насколько серьезной станет эта угроза, во многом зависит от способности лидеров этих государств не только обеспечить охрану границ, но и успешно решать наиболее острые социально-экономические проблемы своих стран. Надо признать, что образовавшийся после распада СССР вакуум идеологии в центральноазиатских странах активно заполняют радикальные исламисты.

США уходят из Афгнистана

США уходят из Афгнистана

Фото: EAST NEWS

СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА КАБУЛЕ

- Давайте сравним две афганские кампании: советскую и американскую.

- В 1979-1989 годах между Западом и СССР шла «холодная война», и Афганистан оказался ее заложником. Формальный повод для ввода советских войск – приглашение от местных лидеров Тараки и Амина. Но сотрудники КГБ СССР организовали убийство законного главы государства Хафизуллы Амина. Именно поэтому Запад и мусульманский мир осудили советское вторжение и поддержали вооруженную оппозицию режиму Бабрака Кармаля. Что касается США, то формально они действовали в соответствии с резолюцией ООН и ставили целью борьбу с международным терроризмом. Хотя, справедливости ради надо отметить, что не без давления Вашингтона вскоре страну возглавил проамерикански настроенный президент Хамид Карзай, находившийся у власти в 2001-2014 годах.

- Итог обеих кампаний - затяжная война, в которой увязли войска вторжения, и их вынужденный уход. Почему так случилось?

- Руководство СССР ставило себе вначале ограниченные цели: устранить физически главу государства и его сторонников, осуществить так называемый «дворцовый переворот», поставив во главе Афганистана марионетку Советского Союза в лице ставленника КГБ - Бабрака Кармаля. А дальше - контролировать лишь наиболее важные стратегические объекты страны и через несколько месяцев вывести группировку войск из Афганистана, оставив там лишь военных советников и специалистов. Но потом, как оказалось, советские власти вынуждены были все чаще посылать своих военнослужащих на передний край войны с афганской вооруженной оппозицией – моджахедами, поскольку местные военные формирования были попросту небоеспособны, часть из них переходила на сторону оппозиции.

- СССР помогал афганскому руководству строить социализм. Чем это закончилось, известно. В 2004 году тогдашний вице-президент США Чейни заявил: «При нашей помощи в Афганистане появились демократия и рыночная экономика, женщины имеют равные права с мужчинами, а все дети ходят в школу». Чем закончилось там «строительство» либеральной демократии?

- Жизнь показала, что ни СССР не удалось построить в Афганистане социализм по типу советского, ни американцам создать демократическое общество по западному образцу. В архаично-феодальном, с мусульманской идеологией, раздробленном на племена Афганистане обе предложенные модели построения общества оказались непригодны. Очевидно, что страна должна развиваться своим особым путем без вмешательства в ее внутренние дела извне.

Присутствие советских и американских войск в Афганистане.

Присутствие советских и американских войск в Афганистане.

Фото: Рушан КАЮМОВ

- С военной точки зрения, в чем главные различия американской и советской военных кампаний в Афганистане?

- Американцы явно сделали «домашнее задание» и учли печальный опыт СССР и старались не втягиваться в гражданскую войну в этой стране, сосредоточившись на защите Кабула и своих гарнизонов. Военные операции проводились в основном силами ВВС и точечно - против террористических группировок. Это объясняет, почему их потери за почти двадцать лет разительно меньше наших. В отличие от советских войск, американцы не стали подменять собой местную армию, а обороняли только свои позиции, места дислокации своих войск и наиболее важные стратегические объекты, такие как дорога на Кабул. Они не втягивались в погоню за повстанцами-пуштунами по всей стране, не бомбили караваны, не прочесывали афганские кишлаки, ущелья и так называемые «зеленки».

- Если американцы все же уйдут из страны, возможен компромисс талибов с правительством в Кабуле?

Заключая мирное соглашение с лидерами талибов в Дохе администрация Трампа подчеркивала, что его соблюдение Вашингтоном в части сроков вывода войск из Афганистана напрямую зависит от безопасности правительства в Кабуле и прекращения военных действий боевиками «Талибана». Имелось в виду, что следующим этапом станут переговоры талибов с центральными властями и мирное соглашение между ними. Президент США Байден также заявляет, что возможен пересмотр договоренностей в Дохе в случае активизации военной или террористической деятельности талибов.

- Повлияет ли вывод американских войск на отношения Кабула с Москвой?

Кабул хорошо относится к РФ. Другое дело, как соглашение США с «Талибаном» повлияет на отношения Кабула с Вашингтоном? Подчеркну, американцы не собираются выводить свои войска из Афганистана, пока, что «Талибан» действительно выполняет взятые на себя обязательства. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о позитивном отношении к пребыванию войск США и их союзников в Афганистане. Российское руководство считает, что ослабление государственной власти в Кабуле и возобновление гражданской войны в этой стране чревато дестабилизацией ситуации в ряде стран Центральной Азии и, так или иначе, может сказаться на безопасности России на юго-восточных рубежах.

* Организация, запрещенная в России.

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