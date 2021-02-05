Учителю недостаточно давать знания, как в СССР. Нужно уметь общаться

Педагог должен уметь общаться с учениками. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мы то и дело слышим взаимные упреки от всех участников процесса школьного образования: учителя не учат, дети не учатся, родители не воспитывают. По сути, все 11 лет обучения сегодня - путь от конфликта к конфликту,. Полностью избавиться от них вряд ли получится, но понизить градус напряженности вполне возможно. Как это сделать? За советами мы обратились к Наталье Сченснович, директору Московского института развития непрерывного образования (МИРНО) и автору технологии бесконфликтного общения.

GOOGLE ЗНАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧЕЛОВЕК

- Статус учителя сильно поменялся с советских времен, многие мамы и папы ударились в модное интенсивное родительство и сами знают «как надо учить»... Учитель больше не в авторитете?

- Авторитет учителя складывается из двух составляющих. Первое - это хорошо делать свое дело, то есть хорошо учить детей. А второе - это умение выстраивать отношения как с детьми, так и с родителями. И как раз, с этой второй частью у педагогов есть проблемы. За школой тянется такой шлейф из прошлого, когда учитель обладал действительно большим авторитетом, ведь он был чуть ли не единственным источником знаний. Сейчас Google банально знает больше любого педагога, а лекции по литературе Дмитрия Быкова затмевают средненького учителя средней школы. Конечно, авторитет педагога в связи с этим не возникает у него просто по факту того, что он учитель.

Сейчас, чтобы заработать статус, недостаточно просто хорошо давать знания. Надо еще и уметь общаться. В первую очередь с детьми. С какой претензией чаще всего приходят подростки? «Да зачем мне вообще ваша география? (музыка, обществознание и т. п.) В будущем она мне точно не пригодится!» И от ответа на этот вопрос зависит - будет ли у учителя авторитет или нет. Один педагог начнет приводить аргументы, а другой отмахнется, сказав: «Тебе вообще-то аттестат получать, оценку я как буду ставить?!». Вот и разница.

- Ну вот на дистанционке как будто была возможность отдохнуть друг от друга учителям и школьникам и даже, может быть, соскучиться. А такое ощущение, что конфликтов стало еще больше. Не может так быть, что учителя и родители не понимают, как общаться онлайн?

- Дистанционка просто наглядно показала, что партнерства между учителями и родителями нет совсем. Педагоги видят в родителях исполнителей своих распоряжений: «Сделайте, принесите, запишитесь»...

А нынешние мамы и папы тоже стали гораздо требовательнее и просто так сидеть и улавливать волю учителя точно не будут. Они не хотят, чтобы с ними разговаривали в манипулятивной манере: я знаю, как делать, а вы подчиняйтесь. Поэтому педагогам пора менять свою тактику общения, особенно это касается периодов учебы на удаленке. Можно начать с малого: не просто пересылать распоряжения администрации так, как их рассылает завуч, а переформулировать их, уважительно обращаясь к родителям.

Еще очень часто в споре учителя и родителя теряется сам ребенок. Вот, например, такая ситуация. Приходит мама к учителю и предъявляет претензии относительно оценок. И весь дальнейший разговор идет по поводу того, что же нужно сделать, чтобы исправить эту отметку - сколько заданий выполнить, примеров прорешать. То есть про самого ребенка не говорится ни слова. А на самом деле сначала нужно выяснить, почему школьник получил эту двойку или тройку. Может, он слишком рассеян или очень нервничает на контрольных. И тогда уже надо в первую очередь разбираться с этой проблемой.

Дистанционное обучение внесло коррективы в жизнь школьников и учителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УЧИМСЯ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ

- Мы пока говорим только про учителей. Но ведь нельзя не сказать, что конфликты очень часто провоцируют родители...

- Родители очень любят что-то требовать: то учебники плохие, пора переходить на другие, то программа никуда не годится, нужна иная и далее по списку. Естественно, это раздражает учителей. Создается впечатление, что родители грубо вторгаются в их работу. Поэтому главный совет папам и мамам - отходить от жестких требований и наездов. Второй важный совет - начинать любой разговор с учителем с объяснения, почему ваша просьба так важна для ребенка. Например, вы хотите, чтобы его перевели в другой класс. В этом случае не надо сломя голову нестись в школу и устраивать скандал - «Немедленно переведите Петю в другую группу на английском». Для начала стоит объяснить, почему ребенку в новом коллективе будет лучше, например «Там он сможет найти друзей, будет чувствовать себя комфортно». И только потом уже что-то требовать от педагогов.

В точке разрыва отношений между школой и родителем всегда стоит ребенок. И он страдает, потому что уже не знает, куда бежать, кого слушать - то ли учителя, то ли родителя. А потом, в какой-то момент начинает этим умело пользоваться. Приходит из школы и говорит: «Ой, да она просто меня не любит, вот и двойки ставит!»

- Но ведь так бывает, что учитель невзлюбила! Что делать в такой ситуации?

- Обязательно выходить на открытый разговор, как с учителем, так и с ребенком. С кого начинать, не важно. Но с учителем надо обязательно поговорить лично. Никаких смсок, никаких звонков по телефону. Это должна только очная встреча. Главное смотреть друг другу в глаза и нормально поговорить.

Разговор должен начинаться с констатации факта, например: «Я замечаю, что в последнее время у Сережи появились плохие отметки, меня это очень тревожит». Затем идет вопрос к учителю: «Не могли бы вы объяснить, почему так происходит?»

В таком же духе надо поговорить и с ребенком. Очень важно, чтобы это не был допрос или упрёк. Если сейчас, например, он не готов идти на контакт, то беседу можно поставить на паузу и продолжить спустя время. И в конце разговора нужно обязательно задать важный вопрос - тебя самого эта ситуация устраивает? Какой ты видишь выход? Чем я могу тебе помочь?

В точке разрыва отношений между школой и родителем всегда стоит ребенок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

- Бывает, что учитель и правда придирается к ребенку, а иногда даже унижает. К кому бежать в такой ситуации?

- Родителю нужно обращаться к тому, кому он доверяет: доверяете классному руководителю - идите к нему, доверяете завучу - идите туда. Если вы понимаете, что от классного руководителя ничего не зависит, и он точно ничем не сможет помочь, то прямая дорога к директору. Далее вы честно рассказываете о том, какой видите ситуацию со своей стороны. Но помните, что это может и не оказаться правдой. Часто бывает так, что ребенок что-то придумывает. Поэтому будьте готовы выслушать другую точку зрения. И ни в коем случае не вешайте клейма и ярлыков на учителя.

- Еще одна типичная ситуация, из-за которой часто возникают конфликты. Ребенок опоздал на урок. Учитель имеет право не пускать его в класс?

- Согласно уставу школы, учитель, конечно, не имеет права не пускать ребенка в класс. Просто потому что в это время от отвечает за безопасность ученика. И если с ним что-то случится, то виноват будет именно педагог. С другой стороны, я прекрасно понимаю эмоции учителя. Весь класс уже давно чем-то занимается, и тут вдруг приходит опоздавший, на которого приходится отвлекаться. Здесь важно держать себя в руках и выяснить, почему ребенок опаздывает, а не просто выплескивать на него свое недовольство. В моей практике была одна не очень приятная ситуация. В классе учился мальчик, который на протяжении месяца постоянно опаздывал. Мы его и ругали, и замечания в дневник писали. А он просто стоял и молча смотрел в пол. Потом оказалось, что у него умирала мама. И перед школой ему приходилось отвозить младших братьев и сестер в сад.

- Смартфон на уроке - еще один камень преткновения между учителем и учеником. Педагог в принципе имеет право отбирать гаджеты? Частная собственность как никак.

- На этот вопрос нет универсального ответа. В каждой школе устанавливаются свои правила. Я, как учитель, считаю, что телефон - это продолжение руки современных детей. Это для нас он - средство связи, а для них - целая жизнь. Поэтому тут возникает резонный вопрос к учителю: что такого происходит на уроке, что ребенку интереснее в том, виртуальном мире?

В силах учителей сделать так, чтобы в классе не было конфликтов. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Существует такой афоризм: в конфликте взрослого и ребенка всегда виноват взрослый. Это на самом деле так?

- Я отвечу вам двумя другими фразеологизмами:

1. Усугубляет конфликт не тот, кто его начал, а тот, кто его продолжил.

2. В конфликте всегда виноваты оба.

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