Дмитрий Песков: Новые критерии оценки губернаторов разбюрократят их работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин подписал указ, который “устанавливает критерии оценки эффективности работы высших руководителей в регионах".

Всего в списке - 20 критериев, в том числе: доверие к власти (региональной), уровень бедности, образования, продолжительность жизни, объем жилищного строительства и так далее...

- Для чего потребовался этот указ, эти критерии? - задал я вопрос Дмитрию Пескову. - Не забюрократит ли это губернаторскую работу?

- Нет, наоборот, - считает пресс-секретарь. - Вы знаете, что деятельность глав российских регионов и прежде тоже оценивалась по целому набору критериев. Но этих критериев было очень много...

- Также - в качестве критериев оценки эффективности работы губернаторов указываются: число посещений культурных мероприятий, «цифровая зрелость» органов государственной власти...

- Сейчас произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки. Она стала более компактная, более понятная. Укрупнена группировка тем.

Поэтому, наоборот, все это направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности работы.

- А кто будет определять, соответствует ли губернатор критериям?

- Правительство и администрация. (То есть, федеральные органы власти. - А.Г.) Потом - набор критериев хорошо понятен. И сами главы регионов тоже в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за эффективностью.

- За своей собственной эффективностью.

- Конечно.

Отвечая в ходе брифинга на вопросы других журналистов, также заинтересовавшихся этой темой, пресс-секретарь добавил:

- Это просто - такой обычный менеджмент на региональном уровне. Критерии позволяют делать достаточно прозрачной всю региональную палитру - с точки зрения эффективности...

И сам губернатор тоже получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами, руководствуясь достижениями во время руководства регионом.

Я просто хочу подчеркнуть, что эта система работала и раньше. Просто там было огромное количество критериев. Слишком много...

Прозвучал на брифинге и вопрос и по поводу «цифровой зрелости органов госвласти…»: - Будет ли уровень цифровой зрелости чиновников оцениваться по их активности в соцсетях? Есть ли среди этих соцсетей Telegram?

- Не могу ответить на вопрос, - сказал Песков. - Нужно, конечно же, узнавать. Однозначно у нас есть ВКонтакте, другие соцсети, Одноклассники. Появляются чисто отечественные. Насчет Telegram мне нужно уточнить...