Инвестиционные стимулы для Приобского месторождения «Роснефти» обеспечат рост налоговых отчислений в бюджет

Приобское начали разрабатывать почти четверть века назад. Сейчас там добывают пока 25 млн тонн нефти в год, хотя запасы крупнейшего месторождения Югры превышают 1 млрд тонн. А это значит, что месторождение надо активно развивать, и вкладывать в него большие деньги.

Государство предоставит «Роснефти» инвестиционный ресурс. 5 февраля 2021 года Минфин и Минприроды подписали с компанией 10-летнее соглашение, которое предполагает ежегодный налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере до 46 млрд рублей. «Роснефть» получит налоговый вычет, если только среднемесячный уровень цен на нефть марки Urals будет выше базовой цены, установленной бюджетным правилом.

Государственное стимулирование создает хорошие условия для ускоренной разработки месторождения: оно позволит увеличить добычу больше чем на 70 млн тонн к 2030 году.

Больше нефти – больше налогов: дополнительные выплаты по НДПИ и экспортной пошлине превысят 500 млрд руб. Одобренное государством налоговое стимулирование положительно отразится на бюджете уже в этом году.

Стимулирование разработки Приобского месторождения по расчетам «Роснефти» даст масштабный синергетический эффект для всей экономики страны, обеспечит создание высокотехнологичных рабочих мест, а также придаст новый импульс развитию целого комплекса промышленных и сервисных отраслей.

Компания обладает успешным опытом реализации проекта с привлечением налоговых стимулов со стороны государства. По аналогичной схеме в настоящее время идет разработка Самотлорского месторождения в ХМАО – Югре. В 2008-2017 годы добыча нефти на этом месторождении снизилась с 29,3 до 18,8 млн тонн. Потери бюджета из-за сокращения добычи составили свыше 150 млрд руб.

Предоставление налоговых стимулов Самотлорскому месторождению в 2018 году позволило стабилизировать добычу нефти на месторождении, а дополнительные поступления в бюджет только за два года превысили 111 млрд руб.