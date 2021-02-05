Шойгу обсудил дополнительные поставки гиперзвукового и высокоточного оружия

Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

На совещании, прошедшем в Подмосковье на базе АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения», Сергей Шойгу напомнил, что в апреле ему предстоит доложить Владимиру Путину, как движется развитие высокоточного оружия большой дальности. А также то, как им оснащаются наши Вооруженные силы.

Глава военного ведомства подчеркнул, что тема эта — на особом контроле у президента. Генштаб совместно с Минпромторгом сделали расчеты и организовали работу по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия. Надо было и оценить производственные мощности для этого, и обсудить источники финансирования.

Шойгу осмотрел береговой ракетный комплекс «Бастион» и ряд интересных разработок по крылатым ракетам и ракетным комплексам стратегического назначения. Министру обороны также показали комплекс теплопрочностных испытаний. Он позволяет имитировать самые разные полетные условия. Даже космический вакуум и нагрев до температур свыше 2000 градусов. Сергей Кужугетович смог оценить и крупнейший в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15.

Именно специалисты этого научно-производственного объединения создают такие ракетные комплексы для Военно-Морского флота, как «Прогресс», «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Вулкан», «Гранит», «Метеорит», «Яхонт», «Оникс».

Наши стратегические ядерные силы именно из Подмосковья получают РК с межконтинентальными баллистическими ракетами - УР-200, УР-100, УР-100К, УР-100У, УР-100Н УТТХ.

Работает данное НПО и на космос. Здесь выпускают и ракетоносители, и научные спутники-лаборатории «Протон», и системы для автоматических и пилотируемых орбитальных станций.

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