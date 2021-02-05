Менеджеры варят мыло, программисты ходят в качалку: чем увлекаются представители разных профессий в пандемию

Дизайнеры, водители, менеджеры регулярно встречаются на фитнесе, а среди директоров в спортзал ходит вообще каждый третий Фото: Shutterstock

Еще недавно на вопрос об увлечениях многие россияне уверенно отвечали: путешествия! Но коронавирус заставил любителей поездок по миру иначе проводить свободное время. И денег нет, и границы закрыты. В некоторые страны с недавнего времени ездить разрешили, но тот же Занзибар не каждому по душе и по карману.

Как же теперь народ проводит свой досуг? Такой вопрос аналитики SuperJob задали 3400 россиянам 17 разных профессий. Как выяснилось, большинство из нас тратят свободное время на занятия спортом. Дизайнеры, водители, менеджеры регулярно встречаются на фитнесе, а среди директоров в спортзал ходит вообще каждый третий (подробнее см. «Конкретно»).

Одним из самых популярных хобби, заменивших людям путешествия, стал hand-made. Вышивание, мыловарение и прочие виды рукоделия – главное увлечение менеджеров, экономистов и сметчиков.

Ну и конечно, после рабочей недели многие из нас любят порадовать соседей пронзительным вокалом или игрой на музыкальных инструментах. Больше всего музыкантов – среди дизайнеров, технологов и сметчиков.

Еще один интересный факт: многие выбирают себе хобби, тесно связанные с их работой. Дизайнеры в свободное время рисуют, пиарщики фотографируют, проектировщики - строят, кадровики увлекаются психологией, а системные администраторы и вовсе называют главным своим хобби информационные технологии.

- Если человек в свободное время занимается чем-то схожим со своей работой, то у него все хорошо в профессии, нет выгорания и он нашел себя. Ему нравится то, чем он занимается, поэтому он и распространяет это и на свободное время. Но с другой стороны, увлекаться смежным легко и просто, а чтобы освоить что-то новое, нужно приложить усилия. Поэтому я рекомендую либо уходить от похожих на работу увлечений, либо чем-то их дополнять, - комментирует Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт. - Я очень удивлена, что среди популярных хобби нет еды: сейчас очень многие «заедают» стресс, вызванный событиями вокруг пандемии. А вот пение - это прекрасно! Это очень хорошая эмоциональная перезагрузка. Спорт - это тоже очень хорошо, и выбирают его в основном начальники, потому что хороший фитнес стоит дорого. Главное, чтобы это был не литрбол.

КОНКРЕТНО

Самые популярные хобби у разных профессий

Программист:

- Информационные технологии - 21%

- Спорт - 16%

- Фотография -16%

- Музыка - 16%

- Чтение - 11%

Бухгалтер:

- Спорт - 14%

- Hand-made - 13%

- Книги - 10%

Директор:

- Спорт — 32%

- Рыбалка/охота —14%

- Автомобили/мотоциклы — 6%

Менеджер по продажам:

- Hand-made — 20%

- Спорт — 16%

- Музыка — 9%

Персональный водитель:

- Спорт — 22%

- Рыбалка/охота — 8%

- Строительство/ремонт — 7%

- Автомобили/мотоциклы — 7%

Сметчик:

- Hand-made - 20%

- Музыка - 16%

- Чтение — 10%

- Строительство — 10%

Системный администратор:

- Спорт — 20%

- Автомобили/мотоциклы — 14%

- Информационные технологии — 13%

Дизайнер:

- Рисование — 33%

- Спорт — 15%

- Музыка — 15%

- Hand-made — 13%

Проектировщик:

- Спорт — 25%

- Рисование — 10%

- Hand-made — 10%

- Чтение — 5%

- Фотография — 5%

- Строительство/ремонт — 5%

- Садоводство — 5%

PR-менеджер:

- Спорт — 51%

- Фотография — 25%

- Чтение — 17%

Менеджер по маркетингу:

- Спорт - 19%

- Hand-made - 15%

- Кулинария - 12%

Менеджер по персоналу:

- Спорт — 23%

- Hand-made — 15%

- Музыка — 8%

- Психология — 8%

- Рисование — 8%

- Кулинария — 8%

Экономист:

- Hand-made — 26%

- Спорт — 16%

- Музыка — 8%

Технолог:

- Спорт — 14%

- Садоводство — 10%

- Рыбалка — 10%

- Hand-made — 10%

- Музыка — 10%

- Чтение — 7%

- Кулинария — 7%

- Информационные технологии — 7%

Менеджер по логистике:

- Спорт — 22%

- Рыбалка/охота — 11%

- Hand-made — 8%

Менеджер по закупкам:

- Спорт — 20%

- Hand-made — 15%

- Рыбалка/охота — 8%

Юрист

- Спорт — 24%

- Чтение — 9%

- Рисование — 8%

По данным SuperJob. Опрошено 3400 человек.