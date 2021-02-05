Умер Виталий Альшанский, актёр из сериала "Бригада"

Виталий Альшанский снялся в сериале "Полицейский с Рублевки" Фото: Кадр видео

Умер актер Виталий Альшанский. Несколько дней назад он перестал отвечать на звонки родных. По началу члены семьи думали, что артист поглощен работой. Но Виталий не перезванивал и даже не открывал сообщения. На второй день его молчания тревогу подняла тётя Альшанского - известная актриса театра и кино Элеонора Шашкова, которая сыграла жену Штирлица в культовом сериале "Семнадцать мгновений весны".

Элеонора Петровна позвонила в полицию и попросила помочь в поисках племянника. По адресу актёра отправили наряд полиции, но дверь никто не открывал. Вскоре туда же приехала и сама Шашкова с дубликатом ключей. Но замок оказался закрыт изнутри, тогда на место вызвали бригаду спасателей. Войдя в квартиру, оперативники и Элеонора Петровна осмотрели комнаты. В одной из них женщина нашла тело своего племянника. Виталию Альшанскому было 52 года.

— Вызванный наряд скорой помощи констатировал смерть 52-летнего мужчины, на теле признаков насильственной смерти обнаружено не было, труп доставлен в морг для установления причины смерти, — сообщил источник kp.ru.

Виталий Альшанский оставил зрителям внушительную коллекцию фильмов и сериалов, в которых он участвовал не только как актёр, но и в качестве режиссёра. Альшанский начал свою карьеру с любимого многими "Ералаша". Виталий сыграл в множестве отечественных сериалах, таких как "Игра на выбывание", Диверсант", "Бригада", "Кухня", "Полицейский с рублёвки". Так же вы можете вспомнить его по фильму "Тариф новогодний". В течение 4 лет Виталий Викторович режиссировал популярный проект "Молодёжка".