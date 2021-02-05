Играл геев, ментов и репортеров, был трижды женат, но остался ребенком: Умер актер «Бригады» Виталий Альшанский

Виталий Альшанский в сериале "Паутина". Фото: kino-teatr.ru

5 января стало известно, что в возрасте 52 лет скончался ростовский актер Виталий Альшанский. Он был обнаружен в собственной квартире после того, как долгое время не отвечал на звонки близких. Следов криминала в смерти полиция актера пока не обнаружила.

Широкой публике Альшанский был известен как артист эпизодов: в «Бумере» Петра Буслова он сыграл инспектора ГАИ.

Кадр из культового фильма "Бумер".

В культовой криминальной саге «Бригада» актер исполнил роль репортера.

Виталий Альшанский в сериале "Бригада".

Виталий родился в печально известном Новочеркасске (Ростовская область), окончил Щепкинское театральное училище, служил в Театре Ролана Быкова и Театре им. Пушкина; в сериалах играл нотариусов и ментов, геев и чиновников, сотрудников крематория и певцов, журналистов и психиатров. Всегда был позитивен и открыт. И считал, что внутри себя всегда необходимо оставаться ребенком.

- Что-то строится на наблюдениях, что-то берется от себя, далее совместно с режиссером мы придумываем характер: я предлагаю, он выбирает, - вспоминал Альшанский метод своей работы. - Выбор зависит от поступков, которые совершает персонаж. Никогда не играл самого себя в предлагаемых обстоятельствах. У каждого артиста есть свой гамбургский счет: я своей лучшей работой считаю театральную роль Ричарда III. Благодаря этой роли я понял психологию злодея. Очень люблю комедию, обожаю веселить людей с экрана.

Коллеги с горечью комментируют последний пост актера в инстаграме, где он изображен с бокалом и бутылкой коньяка: «Виталик, как же так? Три дня назад разговаривали на тему совместной работы!», «Какое горе», «Ох, Виталя», «Царствие Небесное!».

- Виталя....Ну как же так, - написал актер Михаил Волков. - Слов не нахожу. Мой любимый кинопапа, добрый и невероятно позитивный, вечно улыбающийся взрослый ребенок с большим сердцем и глубиной.. Как сейчас помню – пытался меня расколоть в кадре и у тебя это получалось черт возьми!!! Пусть тебе будет хорошо там...

Актер трижды был женат, у него осталось две дочери.