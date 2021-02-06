Ученые рассчитали, сколько коронавирус проживет на тканях и других поверхностях

Вирус в среднем погибает за время от 1,7 до 2,7 суток при температуре 20 °C, и всего за несколько часов, если температуру повысить до 40 °C. Фото: REUTERS

Для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса SARS-CoV-2, важно не только иметь эффективные лекарственные средства для борьбы с инфекцией и вакцины для профилактики, но и понимание того, сколько вирус может сохраняться на различных поверхностях. Именно это было предметом изучения ученых с самых первых дней пандемии. К концу прошлого года специалистам из Австралии удалось узнать, как ведет себя вирус на разных поверхностях в зависимости от температуры.

«Чихнули в пробирку»

В этом исследовании показатели выживаемости SARS-CoV-2 замеряли в лабораторных условиях, в полной темноте и при стабильной влажности в 50 %. Эксперименты проводились на нескольких самых распространенных в быту типах поверхностей: стали, банкнотах, стекле, виниле, хлопчатобумажной ткани. Ученые имитировали попадание вируса на поверхности, как если бы кто-то кашлянул или чихнул, и создавали субстрат, похожий на соответствующие выделения человека.

В итоге получилось, что вирус в среднем погибает за время от 1,7 до 2,7 суток при температуре 20 °C, и всего за несколько часов, если температуру повысить до 40 °C.

Воздействие температуры на живучесть SARS-CoV-2. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Важно знать

При начальной вирусной нагрузке, в целом эквивалентной самым высоким титрам, выделяемым инфекционными больными, жизнеспособный вирус сохраняется в течение 28 дней при температуре 20 °C на всех гладких поверхностях (стекло, полимерные банкноты, нержавеющая сталь, винил и бумажные банкноты). На пористом материале (хлопчатобумажной ткани) вирус жил до 14 дней, при этом снижение концентрации вируса на хлопке происходило очень быстро. Однако чем выше становилась температура, тем с большим трудом коронавирус сохранял свою целостность.